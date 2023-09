Deity publica as frecuencias de operación para o sistema de micrófonos sen fíos dixital THEOS

By

Deity, o principal provedor de equipos de audio, lanzou unha lista completa de frecuencias operativas para o seu próximo sistema de micrófonos sen fíos dixital THEOS. Esta lista permite aos usuarios determinar que frecuencias son compatibles en diferentes países e os niveis de potencia de RF esperados nas súas áreas específicas.

Ter esta información dispoñible é moi útil para os profesionais da industria do audio. Axúdalles a comprender os requisitos legais para operar os transmisores sen fíos THEOS e a identificar se son necesarias licenzas adicionais para usar outros equipos nestas frecuencias.

Coa demanda cada vez maior de sistemas de audio sen fíos, é fundamental ter un coñecemento preciso das frecuencias dispoñibles ao planificar producións ou eventos en directo. A lista de Deity atende a esta necesidade, ofrecendo un recurso valioso para os profesionais do audio de todo o mundo.

Ao proporcionar estas frecuencias de funcionamento, Deity permite aos usuarios cumprir coas normativas locais e optimizar as súas configuracións de micrófonos sen fíos. Isto garante unha transmisión de audio perfecta e sen interferencias, mellorando a calidade xeral da produción.

O compromiso de Deity de apoiar unha ampla gama de frecuencias en diferentes países demostra a súa dedicación a satisfacer as diversas necesidades da súa base de clientes global. Este nivel de transparencia e intercambio de información non só é beneficioso, senón que tamén reforza a posición de Deity como provedor de confianza de solucións de audio.

En conclusión, a publicación de Deity das frecuencias operativas para o sistema de micrófonos sen fíos dixital THEOS é un desenvolvemento significativo na industria do audio. Este recurso completo proporciona aos profesionais os coñecementos necesarios para operar os seus sistemas de audio sen fíos de forma legal e eficaz en varios países. Ao proporcionar esta información, Deity reforza o seu compromiso coa satisfacción do cliente e reforza a súa posición como líder no mercado de equipos de audio.

