O poder da identidade dixital descentralizada na salvagarda da información persoal

Un libro branco publicado por CompTIA, a asociación sen ánimo de lucro para a industria e a forza laboral de TI, explora a aparición da identidade dixital descentralizada como unha ferramenta sólida para protexer a información persoal. O libro branco, titulado "Identidade dixital descentralizada e autosoberanía" e producido polo Consello Asesor de CompTIA Blockchain e Web3, afonda en como este enfoque está a remodelar a seguridade das TI, empoderando ás persoas e organizacións cunha maior privacidade e control sobre a súa información.

Anímase aos provedores de servizos xestionados (MSP) a que se familiaricen coas credenciais de identidade dixital descentralizadas para equiparse para axudar aos seus clientes a mellorar a súa seguridade e privacidade. As grandes organizacións xa adoptaron este método para protexer os datos persoais, e espérase que as pequenas e medianas empresas sigan o exemplo. Como socios e provedores tecnolóxicos, os MSP desempeñarán un papel crucial na orientación e apoio ás organizacións nesta transición.

O libro branco explica que a identidade dixital descentralizada comprende as credenciais dixitais, coñecidas como credenciais verificables (VC), almacenadas nunha carteira VC. A carteira está protexida cun PIN ou contrasinal e está totalmente controlada polo usuario. Ao aproveitar a identidade dixital descentralizada, a información dun individuo permanece cifrada ata que opte por compartila. Ao compartir, só se lle proporciona ao destinatario un token de proba, non o rexistro de información completo.

Wes Jensen, copresidente do Consello Asesor de Blockchain e socio de 21Packets, destaca que a identidade dixital descentralizada permite que os individuos e as organizacións teñan un maior control sobre a súa información e relacións en liña, ao tempo que garante unha seguridade e privacidade melloradas.

O libro branco inclúe numerosos exemplos do mundo real de aplicacións de identidade dixital descentralizadas, que abarcan áreas como compras, emprego, servizos gobernamentais, educación, transaccións financeiras e saúde. Destaca o potencial que teñen os individuos e as organizacións para facerse cargo da súa información e protexer a súa privacidade nestes dominios.

O CompTIA Blockchain & Web3 Advisory Council serve como plataforma para que os líderes de pensamento e os innovadores exploren como as empresas poden aproveitar a tecnoloxía blockchain. Con membros de diversas procedencias, o consello examina as súas aplicacións e impactos en diferentes sectores, incluíndo a cadea de subministración, o desenvolvemento de software, o legal, o marketing, a educación e as organizacións B2B/B2C.

