Noel Edmonds visto detrás do mostrador do Somerset Café

By

Noel Edmonds, coñecido polo seu papel como presentador de Deal or No Deal, foi visto recentemente no Reino Unido cun sorprendente cambio de carreira. A lenda da televisión visitou o Victoria Park Community Cafe en Frome, Somerset, onde decidiu botar unha man atendendo aos clientes.

A cafetería, dirixida por Cultivating Community e formada por voluntarios, experimentou un gran revuelo cando Noel fixo acto de presencia. A voluntaria do café Sherry Anne Downes compartiu que os clientes estaban entusiasmados de velo e Noel aceptou cando lle preguntou se quería poñerse detrás do mostrador.

Aínda que parecía que Noel estaba a explorar un posible cambio de carreira, rexeitou a oferta dun concerto regular no café. Isto debeuse á distancia entre a súa actual residencia en Nova Zelanda e o Reino Unido. Noel e a súa esposa Liz mudáronse a Nova Zelanda en 2019 e desde entón adquiriron varias propiedades, entre elas unha cunha cafetería.

O interese de Noel polo café comunitario derivou da súa propia experiencia sendo propietario dun café en Nova Zelanda. Mantivo conversas co persoal sobre o seu establecemento e tamén falou sobre os seus propios negocios.

Crese que a visita de Noel ao Reino Unido está motivada polo nacemento do bebé da súa filla Alice. Segundo informa, está aloxado en Bude, Cornualles, que está preto de onde reside a súa filla. Noel ten catro fillas do seu matrimonio anterior, e actualmente está casado con Liz desde 2009.

Fonte: Somerset Live