Nova funda transparente "Never-Yellowing" de Dbrand para iPhone 15 Pro

Dbrand, un popular fabricante de fundas para teléfonos intelixentes, acaba de anunciar o lanzamento do seu último produto, o Ghost Case. Esta funda transparente está deseñada especificamente para teléfonos emblemáticos, incluído o moi esperado iPhone 15 Pro. A característica destacada do Ghost Case é a súa pretensión de que nunca se volve amarela, un problema común con moitos casos claros no mercado.

Segundo Dbrand, a característica antiamarelada do Ghost Case atribúese ao seu deseño en dous tons, concretamente ao marco negro mate que rodea o caso. O CEO Adam Ijaz explica que a combinación de materiais, técnicas de post-procesamento e opcións deliberadas de deseño industrial contribúen á capacidade do caso para manter a súa claridade ao longo do tempo.

Ademais das súas propiedades antiamarelada, o Ghost Case tamén se describe como adherente e ofrece unha experiencia táctil satisfactoria cos seus botóns premendo. Dbrand afirma ademais que o caso pode soportar unha caída de 10 pés, o que garante a máxima protección para o seu teléfono intelixente.

Ademais do iPhone 15 Pro, Dbrand ofrece versións do Ghost Case para outros teléfonos emblemáticos, incluíndo o iPhone 14 Pro, Google Pixel 7 Pro e Samsung Galaxy S22 / S23 Ultra. Todas as variantes da funda teñen 1.2 mm de grosor e están equipadas con imáns MagSafe incorporados, o que permite unha compatibilidade perfecta coa tecnoloxía de carga magnética de Apple.

Dbrand tomou a decisión consciente de usar TPU (poliuretano termoplástico) para as partes opacas da caixa, mentres que o resto está feito con policarbonato. Esta combinación permite que o caso teña a aparencia e a sensación dun caso claro, mantendo a flexibilidade e a durabilidade.

A funda Dbrand Ghost para iPhone 15 Pro e outros teléfonos emblemáticos xa está dispoñible para reserva e espérase que comece a enviarse en outubro.

Fonte: The Verge