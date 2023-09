Un caso claro que non amarela: Dbrand presenta o caso "Ghost".

By

Dbrand revelou un novo caso claro chamado "Ghost", que promete non amarela nunca. Esta funda de próxima xeración combina durabilidade cun deseño elegante e tamén ofrece compatibilidade con MagSafe aos dispositivos Android, incluído o Pixel 7 Pro.

A diferenza de moitos outros casos claros do mercado, que tenden a amarelas co paso do tempo, Dbrand afirma que o seu deseño en dous tons fai que isto sexa imposible. O caso presenta un bordo negro mate para un maior agarre e só ten 1.2 mm de grosor, polo que é menos voluminoso que os outros casos de Dbrand. Tamén conta con botóns clics, 10 pés de protección contra impactos e os imáns máis fortes dispoñibles para o soporte de MagSafe.

Aínda que as fundas Ghost admiten MagSafe para iPhones, tamén achegan esta función aos Pixel 7 Pro, Galaxy S23 Ultra e Galaxy S22 Ultra. Os usuarios de iPhone poden escoller entre as versións da funda para iPhone 15 Pro/Max e iPhone 14 Pro/Max.

As fundas Dbrand Ghost teñen un prezo de 49.95 dólares e pódense mercar a partir de hoxe. Non obstante, todas as versións enviaranse en outubro, só os iPhones poden optar a un paquete de protectores de pantalla.

Co seu deseño innovador e compatibilidade con MagSafe, a funda Ghost ofrece unha solución para aqueles que buscan unha funda transparente que non se amarele. A promesa de lonxevidade de Dbrand diferenciao doutros casos claros, polo que é unha opción atractiva para os usuarios de teléfonos intelixentes que buscan estilo e protección.

