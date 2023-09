Explorando solucións tecnolóxicas para acelerar o desenvolvemento sostible

Este artigo destaca a necesidade de solucións tecnolóxicas innovadoras para acelerar a consecución dos Obxectivos de Desenvolvemento Sostible (ODS). Concretamente, explícanse dous obxectivos.

O primeiro obxectivo é desenvolver solucións tecnolóxicas que faciliten a medición, a notificación, a verificación e a certificación das accións dos ODS. Estas solucións están deseñadas para ser utilizadas polas axencias da ONU, as autoridades locais e a sociedade civil. Mediante o uso destas ferramentas, as organizacións e os individuos poden seguir o seu progreso cara aos ODS e asegurarse de que teñan un impacto significativo. Ademais, estas solucións incorporan elementos de gamificación para aumentar o compromiso e fomentar a participación activa nos esforzos de desenvolvemento sostible.

O segundo obxectivo é actualizar a actual Declaración Mundial da Xuventude sobre Urbanización Sostible. Esta declaración foi adoptada no XI Foro Urbano Mundial e ofrece un marco para que os cidadáns globais articulen a súa visión para un futuro sostible. A declaración actualizada creará "Pactos Locais para o Futuro" que abordarán preocupacións inmediatas e críticas como o cambio climático. A través destes pactos, os individuos e as comunidades locais poden facer compromisos e compromisos específicos para contribuír á urbanización sostible. Estes pactos locais servirán de canle para o compromiso cidadán e serán presentados no Cumio do Futuro da ONU en 2024.

En xeral, o obxectivo destas solucións tecnolóxicas e declaracións actualizadas é acelerar o progreso cara aos ODS empoderando ás persoas e comunidades para que tomen medidas. Ao proporcionar ferramentas e marcos de medición, compromiso e colaboración, estas iniciativas pretenden crear un futuro máis sostible e equitativo para todos.

Definicións:

– Obxectivos de Desenvolvemento Sostible (ODS): conxunto de 17 obxectivos globais establecidos polas Nacións Unidas en 2015 para abordar desafíos como a pobreza, a desigualdade e o cambio climático.

– Gamificación: a aplicación de elementos e mecánicas de xogo, como a competición e as recompensas, a contextos non lúdicos para aumentar o compromiso e a motivación.

Fontes:

– Non se proporcionaron URL