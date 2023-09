Jim Cramer aconsella aos investimentos manter as accións de Apple a pesar da prohibición do iPhone en China

By

Jim Cramer, da CNBC, instou aos investimentos a non vender as súas accións de Apple tras informarse de que China prohibiu o uso de iPhones por parte dos empregados do goberno. Aínda que as accións de Apple caeron tras a noticia, Cramer segue confiando na capacidade da compañía para adaptarse e navegar pola situación.

China é o terceiro mercado de Apple, representando o 18% dos seus ingresos totais. Ademais, unha parte importante dos produtos de Apple están fabricados no país. A prohibición dos iPhones para os empregados do goberno podería ter un impacto substancial nas ganancias de Apple. Non obstante, Cramer cre que Apple ten a capacidade de atopar solucións alternativas para mitigar os efectos.

Cramer destaca a importancia da adaptabilidade de Apple, facendo referencia a outros xigantes tecnolóxicos como Alphabet (empresa matriz de Google) e Amazon. Estas empresas diversificaron con éxito a súa oferta ao longo do tempo, o que leva a un crecemento sostido. Cramer suxire que Apple, baixo o liderado do CEO Tim Cook, pode atopar un compromiso que aborde tanto as preocupacións de China como os intereses comerciais de Apple.

Os investimentos que escollen vender accións de Apple agora corren o risco de perderse as posibles subidas de accións provocadas por futuros lanzamentos de iPhone ou contido novo non revelado. Cramer subliña que o éxito de Apple non depende só dos seus excelentes teléfonos, senón tamén da súa capacidade para reinventarse e explorar novas oportunidades.

En conclusión, Cramer aconsella aos investimentos que manteñan as súas accións de Apple, crendo que a compañía atopará formas de adaptarse e superar os retos que supón a prohibición do iPhone en China.

Fontes:

- CNBC (artigo fonte)