Tratar con veciños ruidosos: que podes facer legalmente?

Vivir xunto a veciños que están a realizar reformas extensas nos seus edificios agrícolas pode ser perturbador e causar problemas de saúde para a súa familia. O ruído e as molestias constantes poden ser unha molestia, especialmente se tes nenos pequenos e intentas gozar do bo tempo fóra.

É importante abordar a situación mantendo boas relacións cos teus veciños. Unha opción legal que ten é apoiarse na lei de molestias, que se refire a calquera acto ou omisión que interfira inxustamente cos dereitos doutra persoa asociados ao goce da súa propiedade. O xulgado analizará se a inxerencia é substancial e determinará que é razoable esperar entre os veciños.

Ao avaliar a queixa de molestias téñense en conta as condicións locais. O nivel de ruído que se pode considerar razoable nun centro da cidade difire do dos suburbios ou do campo. Desafortunadamente, non existe unha definición específica de ruído que equivale a molestia, pero a Lei da Axencia de Protección Ambiental de 1992 establece que o ruído convértese nunha molestia cando é "tan alto, tan continuo, tan repetido, de tal duración ou tonalidade ou ocorre en tales momentos". como para dar un motivo razoable de molestia".

A duración da inxerencia tamén é un factor considerado polos tribunais. En xeral, canto máis dure a interferencia, máis probable é que se considere irrazonable. Manter un rexistro de cando se produce o ruído e como lle afectou pode reforzar o seu caso.

Ademais, podes comprobar en liña se os teus veciños obtiveron o permiso de planificación para as súas reformas. O permiso de planificación adoita incluír condicións relativas ao ruído e aos tempos de construción. As urbanizacións non autorizadas, aquelas realizadas sen licenza urbanística, poderán ser obxecto de actuacións de execución por parte da autoridade urbanística, como esixir a retirada ou alteración da estrutura.

Antes de emprender calquera acción xudicial, é recomendable achegarse ao seu veciño e intentar buscar unha solución amigable. A comunicación clara e a comprensión adoitan levar a un resultado satisfactorio para ambas as partes.

Fonte: Stephen Coppinger, Solicitor de Walsh & Partners, Solicitors and Commissioners for Oaths, Cork