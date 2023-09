XDefiant de Ubisoft atrasouse tras a denegación da certificación de PlayStation e Xbox

O próximo xogo de Ubisoft, XDefiant, atrasouse debido a problemas de certificación de PlayStation e Xbox. O produtor executivo do xogo, Mark Rubin, compartiu unha actualización cos xogadores a través dunha publicación no blog, explicando que Ubisoft presentou o xogo para a súa certificación en xullo. Non obstante, a mediados de agosto, XDefiant recibiu o resultado de "Non pasar".

Rubin admitiu que subestimaron o traballo de cumprimento necesario e afirmou: "Se tivese pasado, teriamos sido capaces de enviar a finais de agosto. Pero non foi así, polo que levamos as últimas tres ou catro semanas solucionando eses problemas e preparándonos para facer outro envío".

A boa noticia é que XDefiant volverá a enviarse ás primeiras partes en menos de dúas semanas, o que suxire un posible lanzamento a mediados e finais de setembro. Non obstante, Rubin tamén mencionou un "escenario probable" no que o xogo pode recibir un pase condicional, o que dará lugar a un parche do primeiro día con correccións finais. Isto levaría a data de lanzamento a principios/mediados de outubro.

XDefiant, introducido inicialmente en 2021 como título de Tom Clancy, xa pasou por varias versións beta nos últimos meses. Rubin explicou que a razón pola que Ubisoft non anunciou unha data de lanzamento firme é porque consideran que as probas beta son probas reais, non só eventos de mercadotecnia. O obxectivo é recoller comentarios valiosos e garantir unha experiencia de xogo elegante e agradable.

Rubin concluíu a publicación do blog facendo fincapé en que a data de lanzamento será o máis pronto posible, xa que están a traballar con dilixencia para resolver os problemas de cumprimento e cumprir os estándares esixidos por PlayStation e Xbox.

