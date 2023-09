A impresionante escala das cidades: Skylines 2

Nunha sesión de demostración recente na Gamescom, o próximo xogo Cities: Skylines 2 impresionou aos xogadores cos seus amplos espazos xogables. Os mapas do xogo son aproximadamente 5 veces máis grandes que os do orixinal Cities: Skylines. O gran alcance destes espazos fíxose evidente a medida que os xogadores diminuíron o zoom e se decataron de que a cámara seguía avanzando.

Durante a demostración, o xogador foi colocado nun mapa panorámico de fiordos cun rango de clima moderado. O titorial ensinou os conceptos básicos sobre a colocación de estradas, as conexións de auga e electricidade e a zonificación de zonas residenciais, industriais e comerciais. Non obstante, o xogador subestimou o tamaño da área xogable e, sen sabelo, concentrou os seus edificios nunha pequena parte do mapa. Cando tiveron que crear unha canalización de sumidoiros que saía cara ao mar, déronse conta da escala do mapa a medida que a canalización se estendeu durante quilómetros.

A experiencia destacou o "pensamento de cidade incriblemente pequena" inicial do xogador. A constatación da inmensidade do espazo xogable foi abafadora e emocionante. O titorial proporcionou menús intuitivos para corrixir calquera problema, como as preocupacións dos veciños pola falta de hospital próximo e a contaminación dunha central eléctrica.

A pesar dos erros iniciais, o xogador atopou o xogo agradable e satisfactorio. Ver como subían os edificios e usar menús intuitivos para resolver problemas creou unha sensación de logro. Como o xogador espera xogar a Cities: Skylines 2 na súa totalidade, recoñece a necesidade de aprender máis sobre a planificación urbana e a xestión do orzamento.

En xeral, Cities: Skylines 2 promete ofrecer aos xogadores unha experiencia inmersiva e expansiva, con mapas que permiten a construción de cidades a gran escala e a toma de decisións estratéxicas.

