Navegación segura mellorada de Google: unha poderosa defensa contra ataques de phishing

Google presentou unha nova función no seu navegador Chrome que ten como obxectivo ofrecer aos usuarios unha protección máis eficaz contra ataques de phishing. As campañas de phishing, que implican sitios web ou correos electrónicos fraudulentos que se presentan como fontes lexítimas, causaron danos importantes ao infectar os dispositivos con virus e provocar perdas económicas por estafas. Co lanzamento da Navegación segura mellorada, Google espera axudar aos usuarios a evitar que sexan vítimas deste tipo de ataques.

A navegación segura mellorada, que antes era unha función opcional, converterase na configuración predeterminada para os usuarios de Chrome como parte da actualización do 15 aniversario do navegador. Esta función comproba os URL dos sitios web cunha lista constantemente actualizada de sitios maliciosos almacenados nos servidores na nube de Google en tempo real. Se se atopa unha coincidencia, o sitio web bloquearase e móstrase un aviso ao usuario.

Esta actualización substitúe a antiga función de protección contra phishing de Google chamada Navegación segura, que almacenaba unha lista de sitios web maliciosos localmente no ordenador do usuario. Non obstante, este enfoque tiña limitacións xa que non podía detectar sitios web de phishing lanzados despois da última actualización. A navegación segura mellorada soluciona isto confiando nos servidores na nube de Google para obter unha protección actualizada.

Ao descontinuar a antiga función de Navegación segura e facer a Navegación segura mellorada a configuración predeterminada, Google pretende reducir o número de intentos de phishing non detectados. A compañía espera unha mellora do 25 % na protección contra o malware e as ameazas de phishing ao cambiar á función mellorada.

Aínda que a Navegación segura mellorada ofrece unha seguridade mellorada, contén posibles problemas de privacidade. Como a función utiliza unha base de datos almacenada nos servidores de Google, cada URL visitado polo usuario envíase a Google para que o comproba. Algúns usuarios preocúpanse pola posibilidade de que Google use estes datos con fins publicitarios, en función das prácticas anteriores de recollida de datos da empresa. Non obstante, Google garante aos usuarios que os datos enviados a través da Navegación segura mellorada só se utilizarán para a protección contra phishing e non para ningún outro propósito.

Google planea migrar todos os usuarios a Navegación segura mellorada nas próximas semanas. Esta nova ferramenta na loita contra o phishing podería proporcionar aos usuarios unha protección mellorada, sempre que se atendan as súas preocupacións de privacidade.

