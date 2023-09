A importancia dos sistemas de fluxo laminar no control da contaminación

Un sistema de fluxo laminar é esencial para manter un ambiente limpo e libre de partículas. Refírese a un fluxo de aire constante e uniforme que controla e elimina eficazmente a contaminación por partículas.

Dentro dun armario de fluxo laminar, o aire pasa por un prefiltro de alta calidade, eliminando partículas máis grandes. Despois pasa por un sistema de ventiladores e un filtro ULPA, que pode eliminar o 99.9998% das partículas superiores a 0.12 μm. Esta configuración garante unha protección óptima do produto e crea un espazo de traballo libre de partículas.

Existen dúas clasificacións para o fluxo laminar: ISO Clase 3 (FED Clase 1) para Vertical Laminar Flow (VLF) e ISO Clase 4 (FED Class 10) para Horizontal Laminar Flow (HLF). Os armarios VLF semellan salas limpas a menor escala, con unidades de ventilador/filtro colocadas no teito. A dirección do fluxo laminar descendente mellora o efecto da gravidade, eliminando eficazmente as partículas do recinto.

Os armarios VLF son axeitados para procesos estériles ou sensibles ás partículas. Crean unha zona limpa e estéril entre a superficie de traballo e a cara do filtro. Por exemplo, nos procedementos de composición estériles, a preparación de paquetes inxectables ou estériles realízase por riba da superficie de traballo.

Por outra banda, os armarios HLF dirixen o aire desde a parte traseira do armario e saen pola abertura frontal. Aínda que o HLF pode non atopar obstáculos significativos no interior do armario, pode botar substancias cara á cara do operador, o que supón riscos potenciais para a saúde. Polo tanto, os armarios VLF son os preferidos xa que ofrecen unha maior protección do operador.

Os armarios de fluxo laminar verticais teñen vantaxes como unha maior protección do operador, requiren menos espazo e menos contaminación cruzada de elementos na superficie de traballo. Non obstante, poden necesitar unha escaleira de chanzo para cambiar os filtros e non poden ter elementos ou mans colocados uns encima dos outros.

As campanas de fluxo laminar horizontais proporcionan unha maior protección do produto e unha reducida turbulencia na superficie de traballo. Non obstante, grandes mostras poden obstruír o fluxo laminar e expulsar fumes/pos na cara do operador.

Monmouth Scientific Limited está especializada en tecnoloxía de recirculación ambientalmente responsable. Ofrecen solucións para vitrinas, fluxo laminar, seguridade biolóxica, contención de po e salas limpas de clase ISO. As súas tecnoloxías de punta céntranse nun consumo mínimo de enerxía ao tempo que ofrecen un rendemento óptimo. Atenden a unha ampla gama de industrias, incluíndo laboratorio, investigación, farmacéutica, electrónica e aeroespacial.

Fontes:

- [artigo fonte]