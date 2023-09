Huawei Technologies de China lanza o teléfono intelixente Mate 60 Pro+

A China Huawei Technologies iniciou a preventa do seu último teléfono intelixente, o Mate 60 Pro+. Sen publicidade previa, a compañía anunciou na súa tenda oficial en liña que comezaría a recibir pedidos para o teléfono. As especificacións proporcionadas para o teléfono destacan a súa capacidade para conectarse a dous satélites simultaneamente e o seu maior almacenamento interno en comparación co Mate 60 Pro. Non obstante, o prezo non foi revelado.

Os compradores en China informaron de velocidades de descarga impresionantes no Mate 60 Pro, superando as dos teléfonos 5G de primeira liña. Unha análise de desmontaxe do teléfono realizada por TechInsights revelou que está alimentado polo chip Kirin 9000s, que é fabricado por Semiconductor Manufacturing International Corp (SMIC) en China. Este descubrimento é significativo para Huawei, xa que afrontou restricións para acceder ás ferramentas de fabricación de chips desde 2019 debido ás sancións dos Estados Unidos.

A capacidade de Huawei para producir modelos de teléfonos avanzados foi limitada e a compañía confiou nos chips almacenados para o lanzamento de lotes limitados de modelos 5G. A introdución do novo chip Kirin 9000s supón un gran avance para Huawei.

Ademais do Mate 60 Pro+, Huawei tamén lanzou o Huawei Mate X5, unha nova versión da súa serie de teléfonos plegables.

En xeral, o lanzamento de Huawei do Mate 60 Pro+ mostra a resistencia da compañía ante as sancións estadounidenses. Ao ofrecer funcións innovadoras e utilizar chips fabricados no país, Huawei segue sendo competitivo no mercado dos teléfonos intelixentes a pesar dos retos continuos.

