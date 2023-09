A importancia dunha caixa de probas reguladora dos Estados Unidos para a innovación criptográfica

By

A comisaria Caroline D. Pham da Commodity Futures Trading Commission (CFTC) dos Estados Unidos falou recentemente no Instituto Cato, facendo fincapé na necesidade dun sandbox regulador estadounidense para os mercados de activos dixitais. Ela destacou a importancia de manterse á fronte da curva nunha industria en rápida evolución e expresou preocupación polo enfoque de "esperar e ver" adoptado polos Estados Unidos cara á tecnoloxía blockchain e os activos dixitais.

Nos seus comentarios, a comisaria Pham propuxo o lanzamento do primeiro programa piloto estadounidense para os mercados de activos dixitais. Ela suxeriu que este programa piloto serviría como un sandbox normativo para probar, reunir datos e examinar a innovación nun marco seguro baixo as regulacións e proteccións existentes.

O comisario Pham sinalou que outras xurisdicións en todo o mundo xa adoptaron sandboxes reguladoras para fomentar o crecemento e o progreso. Destacou a necesidade de que os Estados Unidos adopten medidas proactivas e proporcionen claridade regulamentaria para os activos dixitais para garantir que existan unhas barandas sólidas. Mencionou que foi o primeiro regulador estadounidense en propoñer un marco normativo completo para mercados de activos dixitais responsables e defendeu que a CFTC use a súa autoridade existente para apoiar a innovación.

Para abordar os desafiantes problemas legais asociados aos sandbox regulatorios a nivel federal, o comisario Pham propuxo o uso de programas piloto. Ela fixo fincapé no éxito dos programas piloto no pasado e a súa eficacia para explorar con seguridade novos produtos e estruturas de mercado en evolución. Ao introducir e perfeccionar estratexicamente novas iniciativas, os programas piloto poden axudar a minimizar os riscos e maximizar as posibilidades de éxito.

O comisario Pham recomendou que a CFTC inicie unha iniciativa piloto para os mercados de activos dixitais para garantir que os Estados Unidos se manteñan á fronte da curva. Destacou a necesidade de reunir datos, examinar as características dos anteriores programas piloto e desenvolver un enfoque pragmático para os activos dixitais e a tokenización. Ao facelo, a CFTC pode manter o seu mandato de fomentar mercados abertos, transparentes, competitivos e financeiros sólidos.

En conclusión, as observacións do comisario Pham enfatizan a importancia dun sandbox normativo estadounidense para a innovación criptográfica. Ao lanzar un programa piloto para os mercados de activos dixitais, os Estados Unidos poden crear un marco seguro para tecnoloxías e estruturas de mercado emerxentes dentro das regulacións e proteccións existentes, garantindo o crecemento económico e a competitividade no mercado global.

Fontes:

- Observacións da comisaria da CFTC, Caroline D. Pham, ante o Instituto Cato, Manterse á fronte da curva: Regulación e competitividade da criptomoneda