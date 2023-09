Sony presenta catro novas pantallas LED de cristal para aplicacións de produción virtual

Sony Electronics presentou a serie VERONA, que comprende catro pantallas LED de cristal deseñadas especificamente para aplicacións de produción virtual. Estas pantallas incorporan os últimos avances tecnolóxicos e achegas dos cineastas para ofrecer unha calidade e eficiencia superiores para os efectos virtuais (VFX) na cámara. As tecnoloxías clave utilizadas no desenvolvemento das pantallas VERONA son as tecnoloxías Deep Black e Anti-Reflection Surface. En conxunto, estas tecnoloxías melloran a expresión do nivel de negro e minimizan a perda de contraste causada pola luz dos paneis LED adxacentes e dos equipos de iluminación do estudo, reducindo así o tempo e os custos de posprodución. Cun alto brillo de 1,500 cd/m2 e unha ampla gama de cores que cobre máis do 97 % do DCI-P3, as pantallas VERONA ofrecen unha experiencia visual realista. Ademais, as pantallas contan con controladores LED de alto rendemento que permiten altas taxas de actualización de ata 7,680 Hz, minimizando os artefactos da liña de exploración nas imaxes da cámara.

Sony Electronics colaborou estreitamente cos líderes do sector para garantir unha fácil instalación e versatilidade das pantallas VERONA nos sets de produción. As pantallas están deseñadas cun deseño de armario 1:1, asas de fácil agarre, pasadores de localización e un mecanismo de bloqueo de tipo panca que se pode operar sen ferramentas. Tamén se poden adaptar para deseños de LED curvos, colgantes e apilados, que admiten varias pantallas de ata 23 pés de altura. Segundo Kevin O'Connor, director senior de solucións de produción cinematográfica de Sony Electronics, as pantallas VERONA son un compoñente esencial para integrar perfectamente os ámbitos real e virtual nas producións virtuais.

A serie VERONA exhibirase no stand de Sony durante o próximo evento IBC en Ámsterdam, e espérase que estea dispoñible para a súa compra na primavera de 2024.

Fonte: Sony Electronics

TECNO lanzará o primeiro teléfono Flip, o PHANTOM V Flip 5G no evento emblemático

TECNO, unha marca tecnolóxica, anunciou o lanzamento do seu primeiro teléfono flip, o PHANTOM V Flip 5G, no próximo evento Flip in Style TECNO Flagship Launch Product Launch 2023 en Singapur o 22 de setembro. Este evento combinará unha estética de luxo. con tecnoloxías avanzadas. A introdución do PHANTOM V Flip 5G demostra o compromiso de TECNO por explorar novos factores de forma e redefinir o estilo e a funcionalidade dos teléfonos flip. O novo teléfono flip está aliñado coa estratexia empresarial global "Go Premium" de TECNO, que ten como obxectivo crear unha gama de dispositivos premium integrando tecnoloxías avanzadas con deseños elegantes.

Ademais do PHANTOM V Flip 5G, TECNO tamén presentará o seu novo portátil TECNO MEGABOOK T1 2023 de 14 polgadas, que se presentou anteriormente no IFA Berlín 2023. Con estas novas ofertas de produtos, TECNO pretende atender aos consumidores que valoran tanto o estilo como o estilo. tecnoloxía avanzada nos seus dispositivos.

Fonte: TECNO

Kandao presenta a QooCam3, unha cámara de acción de 360 ​​graos

Kandao Technology presentou recentemente o seu último produto, a QooCam3, unha cámara de acción de 360 ​​graos deseñada para capturar aventuras. A QooCam3 dispón de lentes de ollo de peixe duales que poden capturar varios ángulos, producindo impresionantes vídeos de 360 ​​graos en 5.7K 30FPS e fotos panorámicas de alta resolución de 62MP. Cunha ampla apertura F1.6 e dous sensores de 1/1.55 ​​de polgada, a QooCam3 funciona ben en condicións de pouca luz. O modo DNG8 da cámara, combinado co software RAW+, mellora cada detalle capturando oito ficheiros nun cadro e fusionándoos, obtendo a máxima calidade de imaxe.

Ademais das súas capacidades fotográficas e de vídeo, o QooCam3 incorpora audio Ambisonic de 360 ​​graos, que ofrece un son espacial e inmersivo para complementar as imaxes. A cámara tamén dispón do procesamento Audio SuperSteady, que garante que a dirección do son estea correctamente aliñada coa rotación da cámara durante a fotografía. Outras características destacables inclúen SuperSteady Stabilization 2.0, corrección horizontal de 360 ​​graos, clasificación IP68 impermeable e a proba de po, control táctil sensible nunha pantalla táctil LCD de 1.9 polgadas e unha batería de longa duración desmontable de 1600 mAh.

O QooCam3 de Kandao está actualmente dispoñible para a súa compra a un prezo de 349.00 dólares.

Fonte: Kandao Technology