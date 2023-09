Petrified: o mellor podcast de terror de Irlanda toma o escenario para o primeiro programa en directo

By

O popular podcast de antoloxía de terror irlandés, Petrified, está preparado para emocionar ao público coa súa primeira actuación en directo en Irlanda. Organizado por Peter Dunne e Liam Geraghty, Petrified cautivou aos oíntes a través da súa narrativa creativa e dos seus talentosos actores de voz.

Os podcasts en directo presentan un desafío único, xa que o medio debe involucrar eficazmente á audiencia e manter a esencia do programa. Moitos podcasts en directo loitan por atopar o equilibrio adecuado, deixando aos oíntes desconectados ou incertos sobre a autenticidade das bromas. Non obstante, Petrified conquistou este desafío, ofrecendo unha experiencia verdadeiramente aterradora a través das súas actuacións en directo.

Aínda que cada episodio de Petrified é unha historia independente, o podcast levou aos oíntes a unha variedade de escenarios únicos, incluíndo unha pantomima de Dublín, unha propiedade pantasma e un centro de chamadas. Non obstante, un episodio particular que resoa cos seguidores de culto do podcast é "Melody's Story Hour".

A diferenza dun evento de podcast en directo tradicional, "Melody's Story Hour" adopta un meta enfoque. En lugar de presentar aos anfitrións lendo historias ou realizando sesións de preguntas e respostas, o episodio desenvólvese nunha gravación de podcast en directo. Mentres os membros do público observan o terror que se desenvolve ante eles, pronto atópanse enredados na historia, o que dá como resultado un xiro escalofriante e satisfactorio.

Para atender a aqueles que desexen gozar desta experiencia de hormigueo, Petrified prepárase para o seu segundo concerto en directo, esta vez en Dublín. O próximo evento, "Petrified Live", terá lugar no The Laughter Lounge en Eden Quay, coa participación dos talentosos actores Ali Fox, Margaret McAulife e Anna Sheils-McNamee.

A emoción enche o aire mentres o escritor de Petrified, Peter Dunne, compartiu os seus pensamentos sobre o próximo podcast en directo, afirmando: "Estamos moi emocionados -e, xustamente, aterrorizados- de facer o noso primeiro podcast en directo en Irlanda. Vai ser unha noite estupenda para os fans do programa e unha introdución perfecta ao que facemos para quen sexa novo en Petrified".

Se non queres perderte esta emocionante experiencia, compra as túas entradas para Petrified Live en laughterlounge.com. O espectáculo comezará ás 8 horas, coa apertura de portas ás 7 horas. Permanece conectado con Petrified seguindo a súa conta oficial en Instagram para obter as últimas actualizacións.

