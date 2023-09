Dell e a Universidade de Limerick colaboran na investigación do cancro impulsada pola intelixencia artificial

Dell asociouse coa Universidade de Limerick (UL) en Irlanda para avanzar na investigación do cancro mediante a intelixencia artificial (IA). A colaboración céntrase especificamente na mellora da atención aos pacientes con linfoma de células B, que abarca un diagnóstico máis rápido, un tratamento mellorado e resultados a longo prazo mellorados.

Para conseguilo, Dell desenvolveu unha plataforma de intelixencia artificial que utiliza as súas últimas matrices de almacenamento e servidores PowerEdge. Esta plataforma integrouse no ecosistema multinube do Centro de Investigación do Cancro Dixital da UL e pode crear xemelgos dixitais de pacientes. Estes xemelgos dixitais axudarán aos investigadores de varias maneiras, incluíndo probas aceleradas de biomarcadores para o cancro, obtención de coñecementos máis profundos sobre tratamentos axeitados e desenvolvemento de terapias personalizadas baseadas nas características individuais do tumor.

Ao comprender máis a patoxénese destas neoplasias, os investigadores tamén terán a oportunidade de idear enfoques terapéuticos innovadores. Por exemplo, poden investigar o papel do coláxeno no microambiente do tumor na propagación das células cancerosas por todo o corpo e o sistema nervioso central.

Espérase que a asociación entre Dell e UL avance no coñecemento do desenvolvemento do cancro e mellore as opcións de diagnóstico e tratamento dispoñibles para os pacientes con cancro. A través desta colaboración, o obxectivo é levar a investigación clínica do cancro a un novo nivel, beneficiando en última instancia a pacientes e profesionais sanitarios a nivel mundial.

Fonte: Universidade de Limerick (UL)

Definicións:

1. Linfoma de células B: un tipo de cancro que afecta aos glóbulos brancos chamados células B. Pode ocorrer en varias partes do corpo e existen subtipos.

2. Proba de biomarcadores: proceso de identificación de moléculas específicas ou cambios xenéticos que indican a presenza ou a progresión dunha enfermidade.

3. Xemelgos dixitais: representacións virtuais de obxectos ou sistemas da vida real que se poden utilizar para análise, simulación e optimización.

