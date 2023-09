Bun 1.0 envíase como Node.js e Deno Alternative

By

O lanzamento de Bun 1.0 marca un momento emocionante para os desenvolvedores que buscan unha alternativa rápida a Node.js e Deno. Bun, deseñado para ser un substituto de Node.js, promete unha maior velocidade e facilidade de uso. Durante unha emisión en directo, o equipo de Bun destacou o seu impresionante rendemento, escribindo ficheiros ata tres veces máis rápido que Node.js e lendo ficheiros á mesma velocidade.

Bun, creado por Oven, tamén presentou o kit de ferramentas Bun, sendo o tempo de execución de Bun a xoia da coroa. O tempo de execución é un substituto compatible con Node.js e ten a capacidade de executar ficheiros Typescript e TSX sen necesidade de dependencias. Unha das principais vantaxes de Bun é a súa velocidade, con tempos de inicio significativamente máis rápidos en comparación cos npm. Segundo Ashcon Partovi, xefe de produto de Oven, npm tarda uns 150 milisegundos en comezar a executar un script nun MacBook Pro, mentres que Bun comeza en só 30 milisegundos, proporcionando unha experiencia instantánea.

Nas probas de benchmarking, Bun superou tanto a Node.js como a Deno. Nun exemplo, ao executar un controlador HTTP que representaba unha páxina do servidor con React, Bun xestionaba unhas 68,000 solicitudes por segundo, fronte ás 29,000 e 14,000 de Deno e Node.js, respectivamente. Outra proba demostrou que Bun conseguiu maiores solicitudes por segundo con conexións concorrentes, superando a Node.js e Deno.

Aínda que a velocidade é unha vantaxe significativa de Bun, os desenvolvedores deberían ter en conta outros factores á hora de escoller un tempo de execución. Deno, por exemplo, prioriza a seguridade, permitindo aos desenvolvedores usar paquetes da comunidade sen preocuparse polos posibles riscos do sistema. Node.js, pola contra, centrouse recentemente en mellorar o rendemento e a seguridade. A competencia entre estes tempos de execución destaca a natureza en evolución dos tempos de execución de JavaScript.

Bun aínda é un traballo en curso, co equipo que traballa actualmente para poñer en marcha a versión de Windows. Non obstante, co seu impresionante rendemento e facilidade de uso, Bun mostra un gran potencial como alternativa a Node.js e Deno.

Fontes:

