Monzo lanza a función de investimentos, que permite aos usuarios investir con só £ 1

Monzo, o banco dixital valorado en 4.5 millóns de dólares, presentou unha nova función chamada "Investimentos" que permite aos seus clientes investir en fondos seleccionados polo xigante da xestión de activos BlackRock. Isto supón a primeira incursión de Monzo no mercado de investimento e forma parte dos esforzos da compañía por ampliar os seus servizos financeiros e xerar fontes de ingresos adicionais.

A función de investimentos permitirá aos usuarios comezar a investir con tan só 1 libra, o que puxo a Monzo en competencia con bancos establecidos como Chase e startups máis novas como Chip, Moneybox e Plum. O proceso de solicitude é sinxelo, xa que os usuarios elixibles se unen a unha lista de espera para acceder ao produto e despois se lles invita a crear un fondo de investimento.

Monzo ofrece tres fondos xestionados por BlackRock: Careful, Balanced e Adventurous. O fondo Careful ten un risco baixo e unha rendibilidade baixa, o fondo Balanced ten un risco e unha recompensa medios e o fondo Adventurous implica asignacións de maior risco con maiores rendementos potenciais.

O CEO TS Anil afirmou que Monzo decidiu introducir a función de investimento para resolver a falta de coñecemento e as barreiras de accesibilidade que enfrontan os británicos á hora de investir. A investigación encargada por Monzo revelou que o 69% da poboación do Reino Unido non está seguro de onde buscar un produto de investimento accesible e fácil de usar, e o 60% dos adultos estarían máis propensos a investir se o investimento mínimo fose baixo.

A función Investimentos aparecerá na sección Aforro e Investimentos da pantalla de inicio de Monzo e irase implementando gradualmente a todos os clientes elixibles nas próximas semanas. Non obstante, os clientes en dificultades financeiras ou que están atrasados ​​no pago da débeda non poderán abrir novos investimentos. Os usuarios tamén terán a flexibilidade de facer cambios, cancelar ou retirar os seus investimentos en calquera momento.

Actualmente, Monzo ten máis de 8 millóns de clientes no Reino Unido e ten como obxectivo expandirse a novas áreas de servizos financeiros para acadar a rendibilidade durante todo o ano. A compañía informou os seus dous primeiros meses de rendibilidade en 2023.

A función de investimentos virá cunha tarifa plana do 0.59 % ao mes, que consta dunha comisión do fondo do 0.14 % e unha comisión da plataforma do 0.45 %.

Aínda que Monzo non é o primeiro neobanco do Reino Unido que ofrece funcións de investimento, competidores como Starling Bank e Zopa aínda non ofrecen tales opcións. Non obstante, varias plataformas fintech como Revolut e Freetrade xa ofrecen capacidades de negociación de accións. O conselleiro delegado de Monzo, TS Anil, rexeitou as afirmacións de que o banco chegou tarde ao partido investidor.

