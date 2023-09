The Masked Singer: Brian Austin Green revela a súa aversión polos escalofriantes de Australia

By

Nunha entrevista recente, o actor Brian Austin Green, coñecido pola súa aparición en The Masked Singer, falou da súa única aversión cando se trata de Australia: as súas escalofriantes. Green, que pasou varias semanas en Australia filmando o popular reality show, compartiu as súas experiencias e revelou a súa aversión á fauna única do país.

Durante a súa estancia en Australia, Green atopouse con varias especies de insectos e arañas, o que o inquietou moito. Admitiu que lle resultou un reto adaptarse á presenza destas criaturas, xa que eran significativamente diferentes do que estaba afeito no seu país de orixe.

Non obstante, Green tamén expresou o seu aprecio pola beleza de Australia e as súas diversas paisaxes. Recoñeceu que o país ten algúns dos escenarios máis abraiantes que nunca viu, e a súa aversión polos espeluznantes rastreiros non eclipsou a súa experiencia positiva en xeral.

A honestidade de Green sobre a súa aversión pola vida salvaxe de Australia resoa en moitas persoas que se atoparon coas criaturas únicas do país. Australia é famosa polas súas abundantes e diversas poboacións de insectos e arañas, que poden ser emocionantes para algúns visitantes pero desagradables para outros.

É esencial ter en conta que a vida salvaxe de Australia tamén é importante e xoga un papel crucial no seu ecosistema. Moitos dos insectos e arañas do país teñen características fascinantes e son cruciais para a polinización, o control de pragas e o mantemento do equilibrio da natureza.

Aínda que a opinión de Green reflicte a súa aversión persoal aos espeluznantes rastreiros en Australia, é esencial abordar estes encontros cunha mente aberta e velos como unha oportunidade para coñecer a vida salvaxe distintiva do país.

