A nova normativa europea obriga a Apple a adoptar a carga USB-C para o iPhone 15

Apple anunciou que a súa liña de produtos máis recente, o iPhone 15, estará equipada con portos USB-C en lugar do seu porto Lightning propietario. Esta medida responde a unha nova norma aprobada polos reguladores europeos que obriga a usar a carga USB-C en dispositivos electrónicos, incluídos os teléfonos intelixentes. O cambio ten como obxectivo reducir os residuos electrónicos e facer que os cables de carga sexan máis compatibles en varios dispositivos.

Apple posicionouse tradicionalmente como o principal responsable da súa gran base de usuarios, pero agora enfróntase a unha presión crecente dos reguladores de todo o mundo. Ademais do requisito do USB-C, Apple enfróntase a novas regras en Europa que o obrigarán a permitir a venda de aplicacións para iPhone fóra da súa App Store. A compañía tamén está a ser investigada nos Estados Unidos por impedir que outros utilicen a capacidade de tocar para pagar do iPhone, e hai unha represión contra o uso do iPhone nos lugares de traballo chineses.

Aínda que estes desafíos normativos chegan nun momento no que Apple intenta reactivar o seu negocio no medio da diminución das vendas de iPads e Macs, a compañía segue sendo unha forza dominante no mercado de teléfonos intelixentes. O iPhone segue representando máis da metade dos ingresos totais de Apple, e a compañía vende máis de 200 millóns de iPhones ao ano.

A liña do iPhone 15 inclúe varias melloras e novas funcións, como mellores cámaras, bordos máis pequenos ao redor da pantalla e a posibilidade de gravar vídeo en tres dimensións. Os modelos Pro de gama alta tamén presentan un corpo de titanio máis lixeiro e un rendemento mellorado cun proceso de fabricación de vangarda. Apple tamén subiu o prezo do seu modelo de referencia, o iPhone Pro Max, nun 9 por cento.

Apple tamén presentou actualizacións das súas ofertas de Apple Watch, incluíndo o reloxo Serie 9 que permite aos usuarios responder as chamadas telefónicas tocando o pulgar e o índice dúas veces. O Apple Watch Ultra, dirixido aos entusiastas do aire libre, presenta unha pantalla máis brillante e novas capacidades para os ciclistas.

En xeral, aínda que os cambios na liña de iPhone poden non ser innovadores, proporcionan incentivos suficientes para que os usuarios con dispositivos máis antigos se actualicen. Non obstante, Apple terá que navegar polo crecente escrutinio dos reguladores de todo o mundo para manter a súa posición no mercado.

