Apple anunciará a súa última liña de iPhone no evento "Wonderlust" celebrado na súa sede en Silicon Valley. Aínda que se revelou pouca información sobre os novos iPhones, espérase que a compañía se centre en mellorar o rendemento e implementar un cargador universal. Este paso a un cargador universal cumpre unha lei da Unión Europea que será obrigatoria en Europa o próximo ano.

A introdución do iPhone 15 chega nun momento no que Apple afronta desafíos no mercado chinés, onde os informes apuntan a que o goberno está a prohibir aos funcionarios públicos o uso dos seus teléfonos. Aínda que isto pode ter un impacto mínimo nas vendas, destaca as preocupacións sobre a dependencia de Apple en China para a fabricación no medio das crecentes tensións diplomáticas entre Estados Unidos e China.

Nos últimos trimestres, Apple experimentou un descenso nas vendas de iPhone debido aos prezos máis elevados, o que levou aos clientes a atrasar a actualización a modelos máis novos. Para solucionar isto, moitos rumores suxiren que Apple adoptará un porto USB-C universal para cargar e transferir datos, substituíndo os seus conectores Lightning. Este cambio aliña a lexislación da UE que obriga a USB-C como cargador estándar para todos os novos teléfonos intelixentes, tabletas e cámaras a partir de finais de 2024.

Os responsables políticos da Unión Europea argumentan que esta norma simplificará a vida dos europeos, reducirá os residuos electrónicos e reducirá os custos para os consumidores. Apple xa usa portos de carga USB-C nos seus iPads e portátiles, pero resistiuse ao cambio dos iPhones, alegando a preocupación por sufocar a innovación e comprometer a seguridade. Non obstante, o cambio a USB-C agora considérase inevitable.

Ademais do cambio do cargador, espérase que Apple introduza melloras nas cámaras e chips do iPhone, xunto con posibles aumentos de prezos para os seus modelos Pro. O éxito do iPhone 15 será fundamental para o rendemento de Apple no próximo ano, xa que a compañía pretende recuperar o impulso despois duns poucos trimestres mediocres.

A pesar das preocupacións polas restricións chinesas aos iPhones, os executivos de Apple destacaron un aumento das vendas no mercado chinés durante un período de descenso xeral. Os analistas estiman que unha posible prohibición afectaría a unha fracción das vendas de iPhone en China. Non obstante, está claro que China segue sendo un mercado importante para Apple, e calquera sentimento negativo do goberno chinés é motivo de preocupación.

Fontes:

- AFP

- O analista tecnoesponencial Avi Greengart

- Yory Wurmser, analista principal de Insider Intelligence

- O analista de Wedbush Dan Ives