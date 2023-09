Star Trek: Infinite: un cambio de xogo para os entusiastas das viaxes e da estratexia

By

Paradox Interactive e Nimble Giant Entertainment uniron forzas para lanzar un xogo que revolucionará os cuadrantes Alfa e Beta. Titulado Star Trek: Infinite, este novo simulador espacial ten licenza de Paramount Consumer Products e estará dispoñible para usuarios de Mac e PC o 12 de outubro de 2023.

Para os exploradores espaciais ávidos, hai a oportunidade de reservar o xogo e obter vantaxes exclusivas. Estes inclúen opcións para Star Trek: uniformes de Lower Decks, acceso ao USS Cerritos, un buque científico deseñado para nacións menores no modo Segundo contacto e unha liña de voz de asesor klingon exclusivo.

Para unha experiencia premium, a Digital Deluxe Edition (DDE) ofrece máis que o xogo principal. Inclúe un libro de arte dixital, a banda sonora oficial e un paquete de música no xogo que inclúe cancións clásicas do universo de Star Trek.

Situado décadas antes de Star Trek: The Next Generation, Star Trek: Infinite permite aos xogadores tomar o control da súa facción elixida: a Federación Unida de Planetas, Romulan Star Empire, Cardassian Union ou Klingon Empire. Os xogadores experimentarán a política galáctica, a economía do imperio e participarán en escenarios de primeiro contacto con especies descoñecidas. O xogo segue fiel á tradición de Star Trek mentres introduce novas historias para explorar.

Star Trek: Infinite lanzarase o 12 de outubro de 2023 para usuarios de Mac e PC. Os fanáticos da franquía poden estar ansiosos por mergullarse no universo de Star Trek e forxar o seu propio camiño na galaxia. Vive moito e prospera, xogadores!

Fontes:

– Paradox Interactive e Nimble Giant Entertainment