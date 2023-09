Cota de subscrición de BMW Scraps para asentos de coche calefactados

BMW decidiu eliminar a controvertida tarifa de subscrición para asentos calefactados para automóbiles que causou gran alboroto entre os clientes o ano pasado. O fabricante de automóbiles alemán enfrontouse a unha reacción violenta cando introduciu unha tarifa mensual de 18 dólares por asentos calefactados, unha característica que antes se esperaba de serie. A medida levou a unha comunidade de hackers a ofrecer os seus servizos para desbloquear a función para aqueles que non están dispostos a pagar máis.

Aínda que os condutores estadounidenses non se viron afectados pola opción de só subscrición, os propietarios de BMW en Alemaña, Reino Unido e outros países tiveron que decidir se pagaban máis por asentos calefactados. Non obstante, nunha entrevista recente con Autocar, o membro do consello de vendas e mercadotecnia de BMW, Pieter Nota, anunciou que agora se poden comprar ou rexeitar asentos calefactables no punto de compra.

Nota explicou que a decisión de eliminar a tarifa de subscrición foi motivada pola baixa aceptación dos usuarios e a percepción do cliente. "A xente sente que pagou o dobre, o que en realidade non era certo, pero a percepción é realidade", afirmou Nota. Recoñeceu que, aínda que BMW quería ofrecer un servizo extra ofrecendo a opción de activar asentos calefactados máis tarde, non lles resultou ben aos clientes.

A polémica provocou aínda máis atención cando dous lexisladores estadounidenses, Paul Moriarty e Joe Danielsen, expresaron a súa preocupación e consideraron prohibir a práctica. Argumentaron que as compañías de automóbiles non deberían cobrar aos consumidores unha taxa de subscrición por funcións que xa están instaladas no vehículo no momento da venda. Moriarty e Danielsen crían que tales prácticas comerciais servían principalmente para aumentar os beneficios corporativos e tiñan como obxectivo protexer aos consumidores do aumento dos custos.

En xeral, a decisión de BMW de eliminar a tarifa de subscrición de asentos calefactados é un movemento positivo que aborda os comentarios dos clientes e garante un proceso de compra máis transparente para os seus vehículos.

