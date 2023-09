SIX anuncia a aprobación regulamentaria para os derivados de activos dixitais de BME Clearing

SIX, un provedor de servizos financeiros suízo, anunciou que BME Clearing, a contraparte central española (CCP), obtivo a aprobación reguladora da Comisión Nacional do Mercado de Valores (CNMV) para liquidar futuros de Bitcoin e Ethereum. Isto marca un fito significativo no ecosistema de activos dixitais e demostra o compromiso de SIX coa innovación e a seguridade.

BME Clearing introducirá un novo segmento chamado Digital Asset Derivatives, dirixido a investidores institucionais. Este segmento proporcionará un ambiente seguro e altamente regulado para a negociación, a compensación e a liquidación en efectivo de futuros de activos dixitais. A introdución deste segmento responde á crecente demanda das institucións de acceso regulado aos activos dixitais.

José Manuel Ortiz, xefe de Operacións de Clearing e Repo de SIX, mostrouse satisfeito pola aprobación regulamentaria deste novo segmento. Subliñou que este fito reflicte a dedicación de SIX para empoderar institucións, clientes e investidores con solucións innovadoras. O obxectivo é contribuír ao crecemento continuo do ecosistema de activos dixitais e garantir unha experiencia comercial segura e eficiente para todos os clientes.

Ao obter a aprobación regulamentaria, BME Clearing pode ofrecer ás institucións unha vía regulada para acceder a activos dixitais como Bitcoin e Ethereum. Este movemento aliñase co crecente interese e adopción de criptomoedas entre os investidores institucionais.

En xeral, o visto e prace concedido pola CNMV a BME Clearing supón unha importante evolución que reforza o compromiso de SIX coa innovación e a seguridade no ecosistema de activos dixitais. Ao introducir o segmento Derivados de activos dixitais, BME Clearing pretende proporcionar aos investidores institucionais un ambiente seguro e regulado para negociar futuros de activos dixitais.

