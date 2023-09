Apple anuncia o iPhone 15 Pro cun chasis máis lixeiro e unha batería máis longa

Nunha actualización emocionante, Mark Gurman de Bloomberg revelou que esperar do próximo evento de setembro de Apple, onde está previsto que anuncien o esperado iPhone 15 Pro. Segundo Gurman, un cambio significativo no novo modelo é o cambio de aceiro inoxidable a titanio para os lados do chasis, o que resulta nun peso total máis lixeiro e un deseño máis elegante.

Segundo fontes, os modelos de iPhone 15 Pro serán aproximadamente un 10% máis lixeiros que os seus predecesores. Esta é unha benvida partida de anos anteriores cando os iPhones se fixeron máis grosos e pesados ​​para acomodar baterías máis grandes. Curiosamente, a redución de peso non comprometerá a duración da batería. Grazas ás melloras de eficiencia do novo chip A3 de 17 nanómetros, os usuarios poden esperar unha duración da batería aínda maior en comparación cos modelos anteriores.

Os modelos Pro tamén contarán cunha vantaxe de rendemento, xa que Apple equiparaos cun chip A17 máis rápido construído no novo proceso de produción de 3 nanómetros e memoria adicional. O novo chip mellorará o rendemento da CPU e da GPU, obtendo un rendemento máis rápido. Non obstante, o máis destacado serán, sen dúbida, as melloras na duración da batería. Espérase que Apple anuncie un par de horas extra de duración da batería para o iPhone 15 Pro, o que supón unha mellora significativa tendo en conta as queixas dalgúns clientes sobre a duración da batería dos modelos anteriores de iPhone 14 Pro.

Paga a pena sinalar que o chip A17 será exclusivo dos modelos Pro, mentres que o modelo base iPhone 15 e iPhone 15 Plus contará co chip A16 dos teléfonos Pro do ano pasado. Isto mantén a estratexia de Apple de ofrecer diferenciadores de rendemento entre os seus diferentes modelos de iPhone.

O evento de Apple iPhone 15 está programado para o martes 12 de setembro ás 10:XNUMX PT. Permanece atento a novas actualizacións e anuncios de Apple.

Fontes:

– Bloomberg (Mark Gurman)