Outra vulnerabilidade de día cero de iOS explotada polo programa espía Pegasus de NSO

Apple volve enfrontarse ás críticas pola vulnerabilidade do seu software, xa que os investigadores descubriron outro erro de día cero en iMessage. Este novo exploit permite a entrega do spyware Pegasus, unha ferramenta de vixilancia comercial desenvolvida por NSO Group, unha empresa israelí. Os investigadores do Citizen Lab, que descubriron a vulnerabilidade, informaron de que Pegasus está sendo utilizado activamente para atacar a activistas dos dereitos humanos.

Pegasus é capaz de instalarse no teléfono dun usuario sen requirir ningunha interacción do usuario nin facer clic nunha ligazón. Unha vez instalado, proporciona ao hacker acceso completo ao teléfono, incluíndo o seu contido, cámaras e micrófono. O Grupo NSO afirma que só vende o seu software espía a entidades gobernamentais coa aprobación do goberno israelí e nega as acusacións de atacar a activistas dos dereitos humanos.

Apple lanzou unha actualización de seguranza, iOS 16.6.1, instando aos usuarios a actualizar os seus dispositivos inmediatamente. A actualización inclúe parches para dúas vulnerabilidades de día cero que se utilizaron contra un membro dunha organización da sociedade civil en Washington, DC. As vulnerabilidades foron descubertas mentres se investigaba o exploit inicial. O modo de bloqueo de Apple, deseñado para mellorar as funcións de seguridade e bloquear ataques dirixidos, evitaría estes exploits específicos.

A cadea de explotación, coñecida como BLASTPASS, implicaba o envío de anexos PassKit que contiñan imaxes maliciosas desde a conta iMessage dun atacante á vítima. Apple emitiu dous CVE relacionados con esta cadea de explotación, CVE-2023-41064 e CVE-2023-41061. Estas vulnerabilidades permiten aos axentes de ameazas executar código arbitrario.

A pesar dos esforzos de Apple para reparar as vulnerabilidades de día cero, os escépticos argumentan que o software da compañía, especialmente iMessage, segue a enfrontarse a problemas de seguridade. Apple arranxou un total de 13 días cero en 2023, incluíndo problemas de desbordamento do búfer e de validación. A integración de iMessages, mensaxes de texto SMS e correo electrónico complicou a lóxica e o comportamento da plataforma, provocando confusión e posibles vulnerabilidades.

O descubrimento recente do exploit de día cero e o uso do software espía Pegasus para dirixirse aos activistas dos dereitos humanos destacan a necesidade dunha vixilancia continua para abordar as vulnerabilidades do software. A rápida resposta de Apple á hora de investigar e reparar estas vulnerabilidades é encomiable, pero tamén subliña o feito de que as explotacións altamente sofisticadas e o spyware seguen supoñendo riscos para a sociedade civil.

