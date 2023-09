Zoom presenta un asistente dixital alimentado por intelixencia artificial para as subscricións

Zoom presentou o seu novo asistente dixital xerativo alimentado por IA, chamado Zoom AI Companion. O asistente incluirase nas subscricións de pago de Zoom sen custo adicional. O AI Companion estará dispoñible na plataforma Zoom, ofrecendo funcións como resumo de reunións, redacción de mensaxes e comentarios de reunións en tempo real. Aínda que algunhas funcións estarán dispoñibles no lanzamento, outras lanzaranse na primavera de 2024.

Smita Hashim, director de produtos de Zoom, fixo fincapé no compromiso da compañía co valor e a innovación para o cliente coa introdución do AI Companion. Os usuarios poderán interactuar co asistente a través dun panel lateral na experiencia de reunións e Zoom ten plans para ampliar as capacidades do asistente ao longo do próximo ano.

Ademais deste anuncio, o CEO de Zoom, Eric Yuan, respondeu á decisión de Microsoft de desagregar Microsoft Teams das subscricións de Office 365 e Microsoft 365. Yuan suxeriu que a Comisión Federal de Comercio dos Estados Unidos (FTC) debería considerar investigar o asunto, de xeito similar ao organismo anticompetición da UE.

Salesforce lanza ferramentas avanzadas de produtividade para Slack

Salesforce presentou tres novas ferramentas de produtividade avanzadas para Slack: Slack AI, listas de Slack e novas capacidades de automatización. Slack AI está integrado na plataforma e ofrece funcións como resumos de canles e resumos de conversas. As listas de perdas permiten aos usuarios realizar un seguimento das tarefas de traballo e xestionar proxectos cun fluxo de comunicación simplificado. As novas capacidades de automatización permiten aos usuarios automatizar tarefas específicas sen coñecementos de codificación. Os desenvolvedores tamén poden crear aplicacións personalizadas con Slack como anfitrión.

Noah Desai Weiss, director de produtos de Slack, fixo fincapé no foco da compañía en ofrecer unha plataforma de produtividade intelixente e eficiente que permita aos usuarios facer o mellor traballo. As listas de Slack AI e Slack estarán en fase piloto este inverno, con dispoñibilidade xeral prevista para 2024. O novo centro de automatización estará dispoñible a finais deste mes.

Microsoft finaliza o soporte para Skype nas salas de Teams e presenta a facturación para as API de gravación e transcrición

Microsoft anunciou que Teams Rooms deixará de admitir conexións ao servidor de Skype Empresarial a partir do 1 de outubro de 2023. Este cambio afectará a un pequeno número de clientes que utilicen configuracións locais. Teams Rooms transferirá o seu soporte ao servidor Exchange, que xa utiliza o escritorio de Teams.

Ao mesmo tempo, Microsoft introduciu a facturación das súas API de gravación e transcrición en Teams. Agora cobraráselles aos desenvolvedores o uso destas API, con gravacións custando 0.03 USD por minuto e as transcricións cun prezo de 0.024 USD por minuto. Microsoft destacou os beneficios destas API para os desenvolvedores que crean aplicacións de liña de negocio (LOB) e solucións de provedores independentes de software (ISV) para varios arrendatarios, incluíndo o resumo de chamadas, a información dos oradores, os seguimentos intelixentes e a formación e incorporación.

