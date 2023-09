BeXide Studio mostrará un xogo sen anunciar no Tokyo Game Show 2023

BeXide, o estudo reputado coñecido polos seus xogos populares como Doko Demo Issyo e Super Bullet Break, anunciou que exhibirá un título sen anunciar para as plataformas PlayStation 5, Switch e PC (Steam) no Tokyo Game Show 2023. O xogo moi esperado mostrarase xunto ao xogo previamente anunciado de BeXide, Persha and the Magic Labyrinth: Arabian Nyaights.

Os visitantes do evento terán a oportunidade de xogar tanto a Persha como ao Magic Labyrinth: Arabian Nyaights e o título non revelado no stand "Indie Games Corner". Como un regalo especial para os xogadores, BeXide ofrecerá chaves acrílicas exclusivas do Tokyo Game Show 2023 para Persha and the Magic Labyrinth: Arabian Nyaights, así como unha novidade orixinal separada para o xogo recentemente anunciado.

O Tokyo Game Show 2023 está previsto que teña lugar do 21 ao 24 de setembro no Makuhari Messe de Chiba, Xapón. Este evento de xogos moi apreciado atrae a profesionais do sector, entusiastas dos xogos e medios de comunicación de todo o mundo, proporcionando unha plataforma para que os desenvolvedores mostren as súas últimas creacións.

A decisión de BeXide de presentar un xogo non anunciado no Tokyo Game Show 2023 xerou unha gran emoción entre os fans e a comunidade de videoxogos. Coa traxectoria do estudo de ofrecer experiencias de xogo divertidas e innovadoras, a expectación por este novo título está no seu máximo histórico.

