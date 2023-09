A National Hockey League (NHL) e a NHL Network anunciaron a súa asociación cos Los Angeles Kings para a cuarta tempada da súa serie documental de pretemporada de acceso total, Behind The Glass. Esta serie de tres partes, producida por NHL Network en asociación con NHL Productions, ofrecerá unha visión tras bambalinas da intensidade, dramatismo e competición dunha pretemporada da NHL a través da lente dos dous veces campións da Stanley Cup Kings.

A vindeira tempada de Behind The Glass contará coa viaxe dos Kings ao hemisferio sur mentres xogan contra os Arizona Coyotes en Melbourne, Australia para a NHL Global Series 2023. Estes serán os primeiros partidos da NHL xogados en Australia, o que engade emoción á serie. Os xogadores terán un micrófono e aparecerán fóra da pista, ofrecéndolles aos fanáticos contido incomparable mentres compiten polo seu posto na lista e se preparan para o inicio da tempada regular.

Despois de dúas prazas consecutivas na Stanley Cup Playoff, os Kings aumentaron as expectativas para a organización. Behind The Glass centrarase no vicepresidente e director xeral do equipo, Rob Blake, e o adestrador en xefe Todd McLellan, mentres lideran o equipo durante o campamento de adestramento e configuran a visión dun perenne contendiente da Copa Stanley. A serie tamén perfilará xogadores clave como o centro recén adquirido Pierre-Luc Dubois, as estrelas en ascenso Adrian Kempe e Kevin Fiala e os veteranos xogadores principais Anze Kopitar e Drew Doughty. O presidente do equipo, Luc Robitaille, ofrecerá unha visión única do que significa ser rei.

Behind The Glass estreouse por primeira vez en 2018, ofrecendo aos fanáticos unha visión sen precedentes da pretemporada da NHL a través dos ollos dos New Jersey Devils. Desde entón, a serie presentou aos Philadelphia Flyers e aos Nashville Predators. A edición deste ano subirá o xogo coa viaxe internacional a Melbourne, Australia.

Os fans poden esperar ver contido extra exclusivo e clips de cada episodio de Behind The Glass compartidos en plataformas dixitais e de redes sociais usando o hashtag #BehindTheGlass. Ademais, cada episodio estará dispoñible na plataforma de YouTube da NHL, o que ofrecerá aos fanáticos máis oportunidades de participar coa serie.

Behind The Glass: Los Angeles Kings Training Camp promete achegar aos afeccionados ao xogo e ofrecer unha perspectiva única e nunca antes vista do equipo e da pretemporada. Cun acceso sen precedentes, esta docuserie seguramente entusiasmará aos fanáticos mentres anticipan a próxima tempada da NHL.

