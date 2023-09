Data de lanzamento dixital de Barbie: onde ver e cando esperar a emisión en Max

Despois do seu inmenso éxito na taquilla, a esperada película de Barbie está finalmente dispoñible para a súa descarga dixital. Warner Bros. decidiu lanzar Barbie en plataformas premium de vídeo baixo demanda menos de dous meses despois do seu estreo nas salas. Non obstante, a película seguirá mostrándose nos cines, incluíndo un estreo IMAX dunha semana o 22 de setembro.

En canto ás opcións de streaming, a partir do martes 12 de setembro, Barbie poderá mercarse e alugarse dixitalmente en plataformas como Amazon Prime, Google Play, Apple TV ou Vudu, entre outras. O prezo pode diferir dependendo da plataforma, pero Amazon Prime ofrece a película para pre-ordenar a 29.99 dólares para mercar e 24.99 dólares para alugar para unha xanela de visualización de 48 horas.

O lanzamento dixital de Barbie inclúe máis de 30 minutos de contido extra, incluíndo funcións como "Welcome to Barbie Land", "Becoming Barbie", "Playing Dress-Up", "Musical Make Believe", "All-Star Barbie Party" e " É un mundo estraño". Non obstante, aínda non hai unha data de lanzamento específica para o DVD ou o Blu-Ray de Barbie.

Dado que Barbie é unha película de Warner Bros., espérase que estea dispoñible para streaming en Max, o servizo de streaming propiedade de Warner Bros., antes de finais de ano. Os lanzamentos cinematográficos anteriores de Warner Bros. seguiron un patrón no que se lanzan en vídeo premium baixo demanda e están dispoñibles en Max despois dun determinado período de tempo. Por exemplo, The Flash foi lanzado en PVOD cinco semanas despois do seu estreo en cines e comezou a transmitirse en Max cinco semanas despois de PVOD.

Tendo en conta o éxito financeiro e a anticipación de Barbie, é probable que o estudo espere máis tempo para publicalo en Max. Seguindo un patrón similar ao de The Flash, Barbie pode aparecer en Max aproximadamente nove semanas despois do seu estreo nos cines. De xeito especulativo, Barbie podería estar en streaming en Max a mediados e finais de novembro de 2023. Non obstante, é importante ter en conta que aínda non hai unha data oficial de lanzamento de Barbie Max anunciada.

Se non podes esperar para ver a película de Barbie, podes mercala ou alugala en liña a partir de mañá. Goza do lanzamento dixital e estade atentos ás novidades sobre a dispoñibilidade de streaming de Barbie en Max.

