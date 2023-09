The Undercooked Evil Ending in Baldur's Gate 3: Unha oportunidade perdida

O final de Baldur's Gate 3, a pesar de ser apresurado, deixou aos xogadores satisfeitos coa resolución da trama e das relacións do seu personaxe. Non obstante, isto só foi certo para aqueles que tomaron a "boa" decisión ao final. O final malvado, por outra banda, séntese pouco cocido e carece do mesmo nivel de atención e desenvolvemento. É un aspecto do final do xogo que deixa marxe para mellorar.

O final malvado en Baldur's Gate 3 presenta aos xogadores a opción de controlar o Netherbrain, a poderosa entidade que comanda os Mind Flayers. Esta elección require traizoar ao teu grupo e usar o control mental para reinar sobre Faerûn. Aínda que esta opción pode ter sentido para un personaxe que abraza as súas tendencias escuras e se aliña coa orixe de Dark Urge, parece fóra de lugar para a maioría dos xogadores que non elixiron ese camiño.

Desafortunadamente, o final malvado carece dun epílogo significativo. Despois de facer a elección, o xogo remata de súpeto co personaxe mirando satisfeito polo seu novo poder, deixando aos xogadores desexando máis. Aínda que algunha ambigüidade pode resultar intrigante, o final malvado carece da profundidade e do contexto que proporciona o bo final. Non explica as implicacións e consecuencias do control do exército illítido, o que fai que se sinta como unha elección por ter unha opción.

Larian Studios, o desenvolvedor de Baldur's Gate 3, recoñeceu que falta o final do xogo e fixo cambios para mellorar certos aspectos. Queda por ver se o final malvado é unha prioridade para eles. Ampliar este final daríalles aos xogadores unha experiencia máis gratificante e converteríao nun camiño que vale a pena explorar. Proporcionar contexto e consecuencias adicionais engadiría profundidade á narrativa e permitiría aos xogadores comprender mellor as ramificacións das súas eleccións.

