Baldur's Gate 3: Feitizos e habilidades esenciais para o teu personaxe

Baldur's Gate 3 ofrece aos xogadores unha infinidade de opcións cando se trata de creacións de personaxes, cargas de habilidades e feitizos. Con tantas opcións dispoñibles, pode ser abrumador decidir cales son as mellores para o teu personaxe. Neste artigo, exploraremos algúns feitizos e habilidades esenciais que paga a pena engadir ao teu arsenal mentres viaxas polo mundo de Faerûn.

Explosión de Eldritch

Eldritch Blast é un Cantrip ofensivo imprescindible para os bruxos. Esta habilidade de dano por forza dispara un raio poderoso con gran alcance. A medida que subes de nivel, ata podes disparar ata tres explosións á vez. Os bruxos poden mellorar aínda máis este feitizo con modificadores como Explosión agonizante (aumento do dano) e Explosión repelente (empuxa aos inimigos). Engadir Explosión repulsiva á túa construción pode ser particularmente útil para tratar con inimigos de longa distancia. Como é un Cantrip, non está limitado por espazos de feitizos, polo que é un complemento valioso para o repertorio de calquera bruxo.

Orientación

A orientación é un Cantrip inestimable que proporciona unha bonificación de +1d4 nas comprobacións de estatísticas. Xa sexa a través do teu propio personaxe ou dun compañeiro como Shadowheart, ter Orientación pode mellorar moito as túas posibilidades de éxito nas tiradas de dados. Isto é especialmente útil para comprobar os diálogos e pode marcar unha diferenza significativa no resultado das túas interaccións. Non subestimes o poder deste impulso gratuíto.

amigos

Semellante a Orientación, Friends é outro Cantrip útil para comprobar as estatísticas, especialmente as que implican diálogo. Concede vantaxe nestas probas, permitíndoche tirar dous dados e escoller o número máis alto. Os amigos poden axudarche a superar as malas sortes e a falar tranquilamente en situacións complicadas. Ten en conta este feitizo se queres unha rede de seguridade para as túas comprobacións de estatísticas.

Contrasortas

Contrafeito é unha habilidade de reacción que permite aos usuarios de maxia cancelar poderosos feitizos lanzados polos inimigos. Require un espazo para feitizos de nivel 3, pero pode contrarrestar incluso feitizos de alto nivel cunha comprobación de estatísticas exitosa. Usa Counterspell con criterio, xa que é un recurso limitado. Gárdao para os feitizos máis devastadores e toma decisións estratéxicas durante unha loita para maximizar a súa eficacia.

Bendiga

Bendición é un feitizo que proporciona unha bonificación de +1d4 a certas tiradas para todo o teu grupo. Aínda que consome un espazo de feitizo, os seus beneficios poden acumularse con outras vantaxes ou beneficios que afectan as tiradas de ataque e as tiradas de salvación. Lanza Bless antes de participar en batallas importantes para aumentar as posibilidades de éxito do teu grupo.

Medo

Inflixir medo aos teus inimigos pode darche vantaxe nunha loita. O feitizo Fear fai exactamente iso facendo que os inimigos asustados teñan Desvantaxe nas probas de habilidade e ataque. Tamén restrinxe o seu movemento, evitando que se acheguen ao lanzador. Este feitizo pode crear oportunidades de manipulación e control no campo de batalla.

Nube de puñais

Cloud of Daggers é un excelente feitizo de área de efecto que pode causar danos importantes. Aínda que a súa área afectada pode non ser ampla, o seu potencial de danos é alto. O feitizo crea un revolto de puñais, causando dano a calquera inimigo ou mesmo compañeiro de equipo que o atravese. É un gran feitizo para usar en puntos de estrangulamento ou áreas centrais dun campo de batalla para canalizar e danar aos inimigos.

Misty Step/Dimension Porta

Ter a capacidade de teletransportarse pode ser un cambio de xogo. Feitizos como Misty Step ou Dimension Door permítenche cambiar de posición rapidamente no campo de batalla, evadir inimigos ou chegar a zonas inaccesibles doutro xeito. Estes feitizos proporcionan versatilidade e poden ser útiles tanto en situacións de combate como de exploración.

Lembra que estes feitizos e habilidades deben escollerse en función da construción e estilo de xogo do teu personaxe. Experimenta con diferentes combinacións para atopar a que mellor che funciona. Non teñas medo de facer as túas propias suxestións ou probar novas estratexias mentres avanzas por Baldur's Gate 3.

Fontes:

– Wiki de Baldur's Gate 3 de Fextralife

Nota: o artigo foi reescrito en base á información do artigo fonte. O artigo orixinal pódese atopar no seguinte URL: [URL]