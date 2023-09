Baldur's Gate 3 NPC nomeado de Dungeons & Dragons Sourcebook

Un xogador de ollos de aguia de Baldur's Gate 3 decatouse de que un NPC importante do xogo puido ser nomeado usando un libro de fontes de Dungeons & Dragons Fifth Edition. Baldur's Gate 3, baseado no popular xogo de rol de mesa, baséase en gran medida no mundo e na mecánica de Dungeons & Dragons Fifth Edition, o que o fai familiar para os fans da franquía.

O xogador descubriu que o nome "Auntie Ethel" pódese atopar no libro de fontes chamado Volo's Guide to Monsters, que adoita usar os Dungeon Masters para crear as súas propias bruxas. O libro inclúe unha táboa de nomes de bruxa, e entre eles están "Auntie" e "Ethel". Os xogadores de Baldur's Gate 3 recoñecerán a tía Ethel como un NPC importante no Acto 1, que inicialmente parece ser unha vella normal pero que finalmente se revela como unha poderosa e malvada bruxa.

O descubrimento deste posible ovo de Pascua engade aínda máis profundidade ao xogo, xa que suxire que os desenvolvedores, Larian Studios, poderían estar facendo referencia ao libro de fontes ao crear os personaxes do xogo. Curiosamente, o libro de fontes está escrito desde a perspectiva dun personaxe chamado Volo, que tamén aparece como NPC en Baldur's Gate 3.

É posible que Volo atopouse con Auntie Ethel nalgún momento e incluíse o seu nome no seu libro, o que engade unha capa de interconexión á tradición do xogo. Ademais, tanto a tía Ethel como Volo presentan aos xogadores opcións difíciles, aínda que con resultados diferentes. Este descubrimento destaca a atención ao detalle posta en Baldur's Gate 3 e recompensa aos fanáticos que se toman o tempo para afondar no seu contido.

En xeral, este ovo de Pascua é só un exemplo da riqueza e profundidade de Baldur's Gate 3, que segue cautivando aos xogadores co seu intrincado mundo e mecánica.

Fontes:

– Volo's Guide to Monsters (Libro de fontes de Dungeons & Dragons Quinta Edición)