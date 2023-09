Como contratar a Minthara sen matar en Baldur's Gate 3

Un dos NPC populares en Baldur's Gate 3 é Minthara, a Elfa Escura que prometeu a súa lealdade a Absolute. Moitos xogadores estiveron ansiosos por recrutala como unha compañeira romántica, pero para facelo, tiveron que completar unha misión que implicaba moitos asasinatos. Non obstante, un xogador intelixente descubriu un método para contratar a Minthara sen matar ningunha vida.

Normalmente, para que Minthara se una ao teu lado, terías que completar unha misión que che dá para matar a todos no Bosque Esmeralda. Isto implicaría un sangriento encontro con tieflings e druidas, coa axuda das tropas trasnos de Minthara. Non obstante, o usuario de Reddit Wulfrinnan compartiu un método para contratar a Minthara "inocentemente".

Segundo o método de Wulfrinnan, primeiro debes falar cos fillos Tiefling da banda de Mol sobre o roubo do ídolo do druida. Despois, rouba o ídolo usando o furtivismo para evitar que o ritual teña lugar. Isto desencadearía unha loita entre os tieflings e os druidas, na que deberías correr ou escapar. Despois, informe da localización do souto a Minthara e, cando volvan os dous, atoparedes todos os defensores mortos. Isto permitirache contratar a Minthara máis tarde no xogo sen ter que matar a ninguén.

Aínda que este método pode parecer inocente na superficie, é importante ter en conta que aínda implica manipulación e engano. É unha reminiscencia de opcións moralmente ambiguas similares noutros xogos de rol como Star Wars: Knights of the Old Republic. Non obstante, se prefires xogar como un personaxe que tenta manter as mans limpas, este método pode ser un esquivo útil en Baldur's Gate 3.

