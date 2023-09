Pantalla dividida de Baldur's Gate 3 en PS5: revisión do rendemento

Baldur's Gate 3 fixo o seu debut recentemente na PS5, e con el chegou a moi esperada función de pantalla dividida. Isto permite aos propietarios de PS5 unirse aos seus amigos que están xogando no PC. Aínda que a funcionalidade de pantalla dividida xeralmente funciona ben, IGN atopou algúns problemas durante a súa revisión do rendemento do xogo.

Durante a revisión, Michael Thompson, o revisor, observou que o rendemento do xogo caía significativamente cando dous personaxes exploraban diferentes partes dunha cidade, concretamente durante o Acto 3. Descubriu que a CPU, en lugar da GPU, estaba gravada durante estes casos. Thompson informou dunha media de 27.3 fotogramas por segundo ao probar o modo de pantalla dividida no Act 3. No modo de pantalla dividida, o xogo funciona a 1440p e 30fps.

Sábese que o Acto 3 é particularmente gravoso en Baldur's Gate 3, independentemente da plataforma, debido á ampla área da localización e ao elevado número de personaxes non xogables (NPC) presentes. A pesar da caída do rendemento durante o Acto 3, Thompson subliñou que o xogo xeralmente mantén unha taxa de cadros estable de preto de 30 fps fóra desa localización específica.

Paga a pena notar que a pantalla dividida foi un desafío para Baldur's Gate 3 en todas as plataformas. A versión de Xbox, en particular, afrontou problemas de rendemento e, como compromiso, a pantalla dividida eliminouse inicialmente da versión Xbox Series S, aínda que pode engadirse nunha actualización futura. Larian Studios, os desenvolvedores de Baldur's Gate 3, tamén están a traballar na implementación de compatibilidade de xogo cruzado, o que permite aos xogadores de PS5 continuar co seu progreso no xogo en PC e viceversa.

A pesar destes problemas de rendemento coa pantalla dividida, a función cooperativa de Baldur's Gate 3 foi eloxiada en xeral. O xogo ofrece unha rica experiencia cooperativa, que admite varios xogadores en liña e en modo de pantalla dividida. Larian Studios fixo esforzos importantes para garantir que o xogo funcione sen problemas en ambos os modos.

Na revisión de IGN de ​​Baldur's Gate 3, o xogo recibiu unha puntuación perfecta de 10, elogiando o seu combate táctico de rol de rol, a historia convincente, os personaxes ben desenvolvidos, a presentación cinematográfica pulida e un mundo que fomenta a exploración e a creatividade.

Fonte: IGN (Taylor, 2021)