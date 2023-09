Baldur's Gate 3 Hotfix 6 Resolve problemas dos xogadores

Baldur's Gate 3, desenvolvido por Larian Studios, recibiu recentemente un pequeno pero importante hotfix para resolver varios problemas informados polos xogadores. Larian Studios foi moi transparente sobre o seu traballo no xogo desde o seu lanzamento de acceso anticipado en 2020, e esta transparencia continuou mesmo despois do lanzamento completo en PC e PlayStation 5. Só no último mes, Baldur's Gate 3 recibiu varias correccións e dous parches principais destinados a corrixir erros e mellorar o rendemento e o fluxo do xogo.

A corrección 6, aínda que máis pequena en comparación coas actualizacións anteriores, aborda problemas específicos que os xogadores estiveron experimentando. Aínda que non introduce cambios significativos, como engadir novas liñas de diálogo, implementar novos finais ou satisfacer as principais solicitudes dos fanáticos, como a posibilidade de modificar o aspecto dos personaxes despois de comezar o xogo, si se centra en mellorar o diálogo, a funcionalidade do controlador e os artefactos visuais. .

Este pequeno hotfix reforza o compromiso de Larian Studios de escoitar os comentarios dos xogadores e traballar continuamente para optimizar a experiencia de xogo para todos os xogadores, independentemente da súa plataforma ou estilo de xogo. Quizais non sexa innovador, pero demostra a dedicación do estudo por ofrecer a mellor experiencia posible aos xogadores de Baldur's Gate 3.

Para obter máis información, podes consultar as notas oficiais do parche proporcionadas por Larian Studios.

Fontes:

- Larian Studios (notas do parche)