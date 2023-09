Baldur's Gate 3: As consecuencias de perder unha pedra abisal

Baldur's Gate 3 captou a atención dos xogadores coa súa impresionante execución dos sistemas Dungeons & Dragons e a liberdade que ofrece para os xogos de rol. Non obstante, o xogo non dubidará en avisarte se estás a piques de facer algo parvo, antes de deixarche continuar e afrontar as consecuencias.

No acto 3 do xogo, os xogadores teñen a tarefa de atopar as pedras abisales restantes para a misión principal, "Confront the Elder Brain". Estes Netherstones son cruciais para a historia e non se poden tirar. Para evitar que os xogadores os descarten, o xogo restrinxe o lanzamento das propias Pedras Abas. Non obstante, non hai ningunha prohibición de colocar un Netherstone nun recipiente, que é onde as cousas se poñen interesantes.

BOB_BestOfBugs, un xogador con recursos, decidiu probar os límites do xogo lanzando o recipiente que contén unha pedra abisal a un abismo. O personaxe Emperador advirte ao xogador sobre a importancia da pedra e indícalle que a recupere. Non obstante, unha vez que se tira o recipiente, o Emperador lamenta as accións do xogador, afirmando que sen as tres pedras, as súas posibilidades de dominar o cerebro están arruinadas.

Como consecuencia, os xogadores son sometidos a unha escena na que o Absoluto transforma o xogador e o seu grupo en desolladores de mentes, seguido dunha pantalla Game Over. Este mal final pódese desencadear en varios puntos do xogo, incluso durante un longo descanso perturbado no Acto 2.

Cabe sinalar que, aínda que o xogo desanima aos xogadores a ir en contra das súas motivacións, non lles impide por completo facelo. Pola contra, permítelles aos xogadores experimentar e presenciar as repercusións das súas accións, con personaxes que lles recordan "Díxencho".

Baldur's Gate 3 segue impresionando pola súa atención aos detalles e a forma en que se adapta ás opcións dos xogadores. O vídeo de BOB_BestOfBugs que mostra as consecuencias de perder un Netherstone ofrece unha interesante exploración da mecánica do xogo. Entón, se estás a planear acrobacias semellantes, asegúrate de gardar con antelación, ou podes atoparte con graves consecuencias.

