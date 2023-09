Como construír a mellor versión de Shadowheart en Baldur's Gate 3

By

Buscas crear a mellor versión de Shadowheart en Baldur's Gate 3? A nosa práctica guía de construción ten toda a información que necesitas para que sexa o personaxe máis eficiente e forte posible.

Mellor subclase para Shadowheart en Baldur's Gate 3

A mellor subclase para Shadowheart é o dominio da vida. Aínda que tes a opción de manter a súa subclase orixinal, o dominio de engaño, cambialo ao dominio de vida proporcionará máis beneficios. Para cambiar a súa subclase, terás que usar a función "Withers", que custa 100 ouro.

Mellor puntuación de habilidades repartidas para Shadowheart en Baldur's Gate 3

A puntuación de habilidade ideal repartida para Shadowheart é a seguinte:

- Resistencia: 10

- Destreza: 14

- Constitución: 16

- Intelixencia: 8

- Sabedoría: 16

- Carisma: 10

Dado que a principal estatística de Shadowheart é a Sabedoría, é importante priorizala. A constitución tamén é fundamental para a supervivencia, xa que afecta á saúde. Ademais, centrarse na Destreza mellorará as súas habilidades clave.

Mellores feitizos para Shadowheart en Baldur's Gate 3

Como clérigo, os feitizos son esenciais para Shadowheart. Recoméndase escoller unha combinación de hechizos de curación, apoio e dano para ela. Aquí tes algunhas suxestións:

– Cantrip: Orientación, Resistencia, Producir Chama

- Nivel 1: Palabra curativa, protección contra o mal e o ben, curar feridas, causar feridas, escudo da fe, mando

– Nivel 2: Arma espiritual, Persoa suxeita

– Nivel 3: Palabra de curación masiva, Eliminar maldición, Glifo de protección

– Nivel 4: Liberdade de Movemento

– Nivel 5: praga de insectos, disipar o mal e o ben, golpe de chama, unión plana

– Nivel 6: Curar, festa dos heroes

Mellor construción para Shadowheart en Baldur's Gate 3

Se prefires non cambiar a súa subclase ou queres saber como superar o primeiro nivel, a nosa guía de compilación cubriráche. Simplemente siga a subclase recomendada, as puntuacións de habilidades e as opcións de ortografía mencionadas anteriormente.

Crear a mellor versión de Shadowheart en Baldur's Gate 3 asegurará que se destaque como curadora e distribuidora de danos. Con esta construción, poderás derrotar a calquera inimigo con facilidade. Asegúrate de consultar as nosas outras guías de Baldur's Gate 3 para obter máis consellos e información útiles.

