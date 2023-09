Australia esixirá aos motores de busca que impidan compartir material de abuso sexual infantil xerado pola IA

O regulador de Internet de Australia anunciou este venres que os buscadores como Google e Bing deberán tomar medidas para evitar o intercambio de material de abuso sexual infantil creado pola intelixencia artificial (IA). O novo código, elaborado por xigantes da industria a petición do goberno, obrigará aos buscadores a garantir que ese contido non apareza nos resultados da busca. Ademais, as funcións de intelixencia artificial integradas nos buscadores non deben xerar versións sintéticas deste material, tamén coñecidas como deepfakes.

A comisaria de seguridade electrónica, Julie Inman Grant, destacou o rápido crecemento da IA ​​xerativa e a súa capacidade para superar a resposta regulamentaria. Inman Grant expresou a súa preocupación porque o código existente, elaborado por Google e Bing, non abordase adecuadamente o contido xerado pola intelixencia artificial. En consecuencia, solicitou que os buscadores revisen o seu código.

Este desenvolvemento é un claro exemplo de como o panorama normativo e legal que rodea as plataformas de internet está a ser remodelado polo aumento do contido xerado pola intelixencia artificial. Ao esixir aos motores de busca que impidan de forma proactiva a difusión de material de abuso sexual infantil xerado pola intelixencia artificial, Australia pretende protexer ás persoas vulnerables da explotación.

É importante ter en conta que o contido xerado pola IA, especialmente os deepfakes, presenta un desafío crecente para a sociedade. Os deepfakes implican o uso de algoritmos de IA para manipular ou fabricar contido dixital como imaxes, vídeos ou audio, moitas veces con intención maliciosa. A medida que esta tecnoloxía se fai cada vez máis sofisticada, o potencial de uso indebido e danos aumenta.

Esta iniciativa do regulador de Internet de Australia reflicte os esforzos en curso a nivel mundial para abordar os riscos asociados co contido xerado pola IA. Ao traballar en estreita colaboración cos líderes e partes interesadas do sector, os organismos reguladores pretenden lograr un equilibrio entre os avances tecnolóxicos e a protección das persoas.

– Intelixencia Artificial (IA): A simulación da intelixencia humana en máquinas que están programadas para realizar tarefas e aprender das súas experiencias.

– Deepfake: un medio sintético xerado mediante algoritmos de intelixencia artificial para manipular ou fabricar contido, que a miúdo presenta a semellanza de persoas reais pero con elementos falsos ou enganosos.

