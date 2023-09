Australia toma medidas para evitar o intercambio de material de abuso sexual infantil xerado pola IA

Australia está a aplicar novas medidas para evitar o intercambio de material de abuso sexual infantil creado pola intelixencia artificial (IA). O regulador de internet do país, a comisaria de seguridade electrónica Julie Inman Grant, anunciou que os xigantes da industria Google e Bing elaboraron un novo código, a petición do goberno. Este código requirirá que os motores de busca se aseguren de que tal contido non apareza nos resultados da busca. Ademais, prohibirá que as funcións de intelixencia artificial dentro dos buscadores xeren versións sintéticas do material, coñecidas comunmente como deepfakes.

Segundo Inman Grant, o rápido crecemento da tecnoloxía de IA xerativa colleu ao mundo desprevido. Como resultado, o código existente redactado por Google e Bing non cubría o contido xerado pola IA, o que provocou a necesidade dun código revisado. Inman Grant afirmou: "Cando os maiores xogadores da industria anunciaron que integrarían a IA xerativa nas súas funcións de busca, tiñamos un borrador de código que claramente xa non era axeitado para o propósito. Pedímoslle á industria que tivese outra volta".

A implementación deste novo código destaca como o panorama normativo e legal que rodea as plataformas de internet está a ser remodelado polo uso crecente de tecnoloxías de IA que poden xerar automaticamente contido realista. Google e Microsoft, a empresa matriz de Bing, aínda non se pronunciaron sobre o asunto.

Ademais de abordar o contido xerado pola IA, o regulador australiano rexistrou previamente códigos de seguridade para varios servizos de Internet, incluíndo redes sociais e aplicacións para teléfonos intelixentes. Estes códigos entrarán en vigor a finais de 2023. Tamén está en marcha o desenvolvemento de códigos de seguridade para servizos de almacenamento en Internet e mensaxería privada, pero enfrontouse á resistencia dos defensores da privacidade a nivel mundial.

Fontes:

– [Artigo fonte](inserir aquí o URL da fonte) – [Texto da ligazón](inserir aquí o texto da ligazón)