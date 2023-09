Menos da metade dos australianos teñen teléfonos 5G, segundo a investigación

Segundo unha investigación recente realizada polo sitio web de comparación de prezos Finder, só o 46% dos australianos que usan teléfonos móbiles teñen un dispositivo capaz de conectarse a 5G. Este achado baséase no Consumer Sentiment Tracker, unha enquisa en directo a máis de 53,000 australianos. A enquisa tamén revelou que o 24% dos enquisados ​​non quere cobertura 5G, mentres que o 8% admitiu non saber o que é 5G. Non obstante, o 22% dos participantes expresaron o seu desexo de actualizar a un teléfono 5G no futuro.

Ademais, a investigación chega nun momento no que as redes 3G están a piques de rematar. As principais compañías de telecomunicacións de Australia, como Vodafone, Telstra e Optus, anunciaron plans para pechar as súas redes 3G e renovar a tecnoloxía para mellorar as súas novas redes 4G e 5G. Vodafone pechará a súa rede 3G o 15 de decembro, seguido de Telstra en xuño de 2024 e Optus en setembro de 2024.

Os expertos suxiren que os individuos con dispositivos máis antigos terán que actualizar pronto ou correrán o risco de perder a conectividade. Isto inclúe aos propietarios de iPhone, xa que os modelos anteriores ao iPhone 6 só terán acceso a 3G, que xa non será compatible o próximo ano. O apagado de 3G tamén afectará a dispositivos que non sexan telefónicos, como os sistemas de seguridade, as alarmas médicas, as máquinas EFTPOS e os sistemas de arranque remoto dalgúns coches. Recoméndase que as persoas que confían en tales dispositivos consulten cos seus fabricantes ou provedores de rede para determinar se se verán afectados.

Non obstante, aqueles que compraron os seus teléfonos móbiles nos últimos anos non deben preocuparse, xa que aínda que os seus dispositivos non admitan 5G, non se verán afectados polo apagado 3G. As redes móbiles adoitan actualizarse cada década aproximadamente, e as redes máis antigas vanse eliminando gradualmente. O 5G, a quinta xeración de redes móbiles, presentouse por primeira vez en 2019, e espérase que o 6G se introduza a finais da década.

En xeral, a investigación destaca o panorama actual da conectividade móbil en Australia, con menos da metade da poboación usando teléfonos 5G. A medida que avanza a tecnoloxía, é fundamental que os individuos manteñan os seus dispositivos actualizados para garantir unha conectividade ininterrompida e o acceso ás capacidades de rede máis recentes.

