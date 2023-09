Audemars Piguet presenta novos lanzamentos en cinco coleccións

By

Audemars Piguet presentou recentemente unha gama de novos reloxos en cinco coleccións diferentes, mostrando o seu compromiso coa innovación e a artesanía. Entre os máis destacados están o Royal Oak "Jumbo" Extra-Thin, o High Jewelry Royal Oak, o Royal Oak "Jumbo" Extra-Thin calado, o Royal Oak Offshore Chronograph Ceramic e a Royal Oak Minute Repeater Supersonnerie.

O Royal Oak "Jumbo" Extra-Thin agora conta co uso de titanio e vidro metálico a granel (BMG) na súa construción, dándolle un aspecto único e de vangarda. A combinación destes materiais viuse por primeira vez na oferta de Only Watch da marca 2021, e agora incorporouse á colección habitual. A nova edición está impulsada polo calibre 7121, que substitúe ao calibre anterior 2121.

Para os que prefiren un toque de luxo, Audemars Piguet presentou catro versións de alta xoia do clásico Royal Oak. Estes modelos presentan a configuración de neve rara e altamente técnica, que engade un efecto luminoso ao deseño icónico. Dispoñibles en ouro branco ou rosa de 18 quilates, e en dous tamaños, estes reloxos combinan elegancia coa vestibilidade.

Como continuación da celebración do 50 aniversario do Royal Oak, a marca lanzou o Royal Oak "Jumbo" Extra-Thin calado en ouro amarelo. Esta nova incorporación conserva o mesmo ADN que as versións de ouro rosa e aceiro inoxidable lanzadas anteriormente, con foco na transparencia e na artesanía sofisticada. O movemento utilizado é o calibre 7124, que é notablemente delgado con só 2.7 mm.

Para conmemorar o 30 aniversario da Royal Oak Offshore, Audemars Piguet presentou dous novos modelos en cerámica, titanio e ouro. Estes reloxos reinterpretan a Ref. 2020. 26405CE e están impulsados ​​polo calibre 4401, un movemento de cronógrafo integrado de cuerda automática con función de retroceso.

Finalmente, para os que buscan a excelencia técnica, Audemars Piguet presenta por primeira vez dúas novas versións da Royal Oak Minute Repeater Supersonnerie en cerámica negra. Estes reloxos dispoñen da tecnoloxía Supersonnerie patentada da marca, que garante un rendemento acústico excepcional. Impulsados ​​polo calibre 2953, estes reloxos combinan tecnoloxía avanzada e acabados tradicionais.

Audemars Piguet segue superando os límites da reloxería cos seus últimos lanzamentos, ofrecendo aos entusiastas unha ampla gama de opcións que mostran tanto a súa experiencia técnica como o seu talento artístico.

Fontes:

– Artigo: HODINKEE – Presentación: Audemars Piguet Royal Oak Collection 2022

– Imaxes: Audemars Piguet