O programa Valkyrie LMH regresará con Aston e Heart of Racing Partnership

Despois de máis de tres anos en suspenso, o programa Valkyrie LMH está previsto que se reactive a través dunha asociación entre Aston Martin e o equipo estadounidense Heart of Racing. Aston Martin e Heart of Racing están a pechar un acordo para levar o coche Valkyrie LMH á pista en 2021.

Aston Martin está en conversacións con provedores e está formando un equipo para supervisar o programa, incluíndo o exdirector de enxeñería de Williams F1 Adam Carter. Aínda que Aston Martin non confirmou o renacemento do Valkyrie LMH, a compañía fixo fincapé no seu ADN de carreiras de automóbiles deportivos e no seu compromiso de avaliar as opcións no panorama do motor en evolución.

O director do equipo Heart of Racing, Ian James, expresou o desexo do equipo de ascender á máxima categoría das carreiras internacionais de automóbiles deportivos, pero afirmou que aínda non se chegou a ningún acordo nin se asinou. Heart of Racing xa se expandiu ao Campionato Mundial de Resistencia (WEC) con Aston Martin este ano.

Espérase que o coche de carreiras Valkyrie compita tanto no WEC como na International Motor Sports Association (IMSA). O coche será propulsado por un motor V6.5 de 12 litros desenvolvido en conxunto con Cosworth, similar ao motor utilizado na versión de rúa do Valkyrie.

O programa Valkyrie quedou en suspenso cando os coches LMDh baseados en LMP2 foron incorporados á división Hypercar do WEC. Non obstante, Aston Martin decidiu revivir o programa seguindo as suxestións de Lawrence Stroll, propietario do Aston Martin, sobre un regreso de alto nivel a Le Mans.

A última participación de Aston Martin na máxima categoría en Le Mans foi co AMR-One LMP1 descuberta en 2011. O programa Valkyrie está separado da operación Aston Martin Racing que desenvolveu o cupé DBR1/2 P1 baseado en Lola.

