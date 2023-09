"Assassin's Creed Mirage devolve a serie ás súas raíces furtivas"

Assassin's Creed Mirage marca un regreso ao formato de acción furtivo orixinal do que naceu a serie. A diferenza dos seus recentes predecesores, que se inclinaban polo xogo de RPG de acción, Mirage trae aos xogadores de volta a Oriente Medio coas súas rúas labirínticas da cidade e énfase no furtivo e o parkour.

Atrás quedaron os niveis de dano das armas e as armaduras e os espazos abertos. Mirage anima aos xogadores a manter un perfil baixo, navegar polos tellados e depender das ferramentas e da axuda dos cidadáns para crear oportunidades de infiltración. O xogo logra un equilibrio entre localizacións de exploración, planificación, investigación e participación en xogos de espadas rechamantes.

Mirage segue a historia do protagonista Basim, un ladrón de rúa convertido en asasino, mentres realiza varias misións, tanto principais como secundarias, para recoller información e asasinar obxectivos. O xogo céntrase nas fases de planificación e investigación destas misións, inxectando unha sensación de traballo detectivesco no xogo.

O deseño obxectivo de Mirage permítelles aos xogadores confiar en pistas de contexto en lugar de marcadores específicos, o que lles anima a prestar máis atención ao seu entorno e mergullarse no ambiente do xogo. A ausencia dun minimapa mellora aínda máis este efecto.

As localizacións da cidade en Mirage presentan aos xogadores o reto de atopar enfoques de forma libre para o furtivismo e a planificación estratéxica. Con rúas densas e agrupadas, incluso as áreas restrinxidas máis pequenas séntense como fortalezas impenetrables. Os xogadores deben observar as rutas de garda, utilizar as distraccións e eliminar estratexicamente os inimigos para avanzar nas misións.

O carteireiro convértese nunha habilidade esencial en Mirage, que premia aos xogadores con diñeiro e fichas que se poden usar para comprar favores, subornar gardas e desbloquear novas opcións e camiños. Ademais, ferramentas como bombas de fume e coitelos, así como a nova habilidade Assassin Focus, que permite a Basim teletransportarse e asasinar varios obxectivos ao mesmo tempo, axudan a superar os desafiantes encontros inimigos.

Assassin's Creed Mirage devolve a serie con éxito ás súas raíces, ofrecendo unha experiencia de sigilo atractiva e inmersiva que rememora a diversión e a atmosfera dos xogos orixinais.

Fontes:

– Artigo fonte: GamesHub a través de Ubisoft