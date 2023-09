Assassin's Creed Mirage: A Return to Detective Gameplay

Assassin's Creed Mirage ofrece un regreso ás raíces da serie, centrándose no furtivismo social e na investigación. O xogo serve como un reinicio e unha posible corrección de rumbo para a franquía. A experiencia de xogo inicial mostra os elementos familiares que fixeron popular a Assassin's Creed, ao tempo que destaca por que a serie evolucionou ao longo do tempo.

A vista previa do xogo consta de tres capítulos non consecutivos. No primeiro capítulo, os xogadores exploran as rúas de Bagdad como Basim Ibn Ishaq, un talentoso ladrón de rúa que máis tarde se converterá nun mentor no Valhalla. O xogo consiste en facer recados, cartereiros e atravesar os tellados dunha cidade moi detallada.

A demostración desanima as misións secundarias, pero permite aos xogadores interactuar cos veciños e ladróns de Basim, xunto cos gatos da cidade. A sensación íntima destes capítulos iniciais captura a esencia da mellor entrada da serie, Origins. O mapa do xogo inclúe Bagdad, así como provincias periféricas e áreas inestables, o que dá aos xogadores a oportunidade de explorar un vasto mundo.

O segundo capítulo presenta a iniciación de Basim nos Ocultos, a súa primeira forxa de espadas e o sistema de combate de Mirage. O combate, aínda que visualmente atractivo, segue un patrón familiar de ataque, esquiva, parada e contraataque. Aínda que a coreografía é única, a mecánica parece similar ás entradas anteriores da serie.

O capítulo final e máis longo mergulla aos xogadores nunha misión de varios pasos. Como Basim, o obxectivo é asasinar a un poderoso comerciante que chega a Bagdad en circunstancias sospeitosas. Esta misión require reunir información a nivel local, que lembra aos xogos anteriores de Assassin's Creed.

Mirage enfatiza o papel de Basim como detective e figura ao estilo de Robin Hood, utilizando a súa conexión coa xente de Bagdad para acadar os seus obxectivos. Non obstante, a mecánica de xogo pode ser delicada, con problemas para escalar muros e saltos involuntarios. A mecánica de percorrido ás veces interfire coas secuencias furtivas, revelando a localización do xogador sen querer.

A pesar destes defectos, Assassin's Creed Mirage ofrece un retorno nostálxico ao xogo de detectives da serie, proporcionando un cambio de ritmo refrescante con respecto ás entregas recentes centradas en mundos masivos e sistemas de progresión.

