Assassin's Creed Mirage: un regreso ás raíces da serie Assassin's Creed

Assassin's Creed Mirage marca un fito importante para Ubisoft Bordeaux, xa que é a primeira vez que o estudo lidera o desenvolvemento dun lanzamento completo do xogo. Coñecido polo seu traballo en Valhalla's Wrath of the Druids DLC, Bordeaux foi elixido para desenvolver o Mirage máis delgado e centrado, que orixinalmente estaba pensado para ser DLC para Valhalla antes de converterse nunha aventura autónoma. Ambientada na histórica cidade de Bagdad, Mirage pretende volver ás raíces da serie Assassin's Creed e render homenaxe ao xogo orixinal.

Un dos aspectos clave de Mirage é a súa énfase no furtivismo e no escultismo, que recupera o clásico xogo de Assassin's Creed. A mestura social volveu, permitindo aos xogadores mesturarse perfectamente coa multitude e navegar polas concurridas rúas da Cidade Ronda de Bagdad. O parkour tamén é unha característica destacada, xa que os xogadores poden atravesar a cidade usando os tellados e realizar movementos acrobáticos para evitar o combate. Ademais, a viaxe rápida a puntos de vista sincronizados está dispoñible para aqueles que prefiren un modo de transporte máis rápido.

A cidade redonda é un escenario impresionante, con canles, vexetación e distritos distintos cunha arquitectura que lembra o primeiro xogo de Assassin's Creed. Cada distrito ofrece unha experiencia única, como Karkh, unha animada cidade do mercado, e Abbasiyah, sede da Casa da Sabedoría onde os estudosos estudan matemáticas e filosofía. A atención aos detalles no deseño da cidade súmase á experiencia inmersiva de Mirage.

Ademais da cidade, Mirage tamén introduce áreas coñecidas como The Wilderness, proporcionando un ambiente máis aberto e expansivo semellante aos xogos modernos de Assassin's Creed. Estas áreas ofrecen un cambio de ritmo refrescante e non son necesarios exploralas para a principal experiencia narrativa de Mirage. Se os xogadores prefiren os contornos urbanos confinados ou o deserto aberto, Mirage ofrece o mellor de ambos mundos.

Aínda que Mirage céntrase principalmente nas experiencias de Basim Ibn Ishaq en Bagdad, tamén hai momentos ambientados na historia moderna. Non obstante, estes momentos son limitados, co énfase principal na viaxe de Basim. Outro lugar destacado do xogo é a fortaleza de Alamut, que serve como campo de adestramento para os Hidden Ones e presenta guiños á tradición anterior de Assassin's Creed.

Mirage introduce novas mecánicas de xogo, como un sistema de notoriedade, onde os NPC reaccionan ás accións do xogador. As tarefas fracasadas como o carterismo poden provocar que os NPC alerten aos gardas e aumenten o nivel de notoriedade do xogador. Para evitar a detección, os xogadores poden empregar estratexias como subornar a músicos para crear distraccións ou participar no combate como último recurso.

Assassin's Creed Mirage ofrece algo tanto para os fanáticos de longa data como para os recén chegados á franquía. Os fanáticos apreciarán os ovos de Pascua e as referencias á tradición máis ampla de Assassin's Creed, mentres que os recén chegados poden entrar na serie con Mirage como a súa primeira experiencia. Co seu foco no sigilo, o parkour e o regreso ás raíces da serie, Mirage está preparado para ofrecer unha emocionante e inmersiva aventura de Assassin's Creed.

