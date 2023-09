Assassin's Creed Mirage: A Return to the Roots of the Series

O lanzamento das primeiras vistas previas de Assassin's Creed Mirage suxire que o xogo marcará un tan esperado regreso ás raíces da serie de ficción histórica. Co paso dos anos, a franquía de Assassin's Creed expandiuse máis aló da súa premisa orixinal, abarrotándose de tramas complexas, mapas confusos, xogos longos e numerosas misións secundarias. Non obstante, Mirage parece cambiar isto ao ofrecer unha experiencia simplificada e centrada no furtivo.

Mirage actúa como unha precuela do seu predecesor, Valhalla, e céntrase en torno ao ladrón e reencarnado mitolóxico sobrehumano do século IX, Basim Ibn Ishaq, mentres navega pola bulliciosa cidade de Bagdad. Ubisoft prometeu que Mirage sería máis "íntimo", cun tempo de xogo máis curto dunhas 9 horas e unha historia máis lineal en comparación con Valhalla.

As primeiras reaccións dos xogadores foron moi positivas. As vistas previas destacan o regreso do clásico xogo furtivo de Assassin's Creed, cun mapa máis centrado que non desborda aos xogadores cunha multitude de iconas. IGN describe o xogo como que trae a serie de volta ás súas raíces da mellor maneira posible, mentres que GameRant menciona que Mirage premia tanto o sigilo puro como o método de "se non hai ninguén vivo para contar iso".

Non obstante, algúns críticos sinalan que o sistema de combate de Mirage parece sinxelo e carece de innovación. O combate consiste na mesma rutina de ataque, esquiva, parada e contraataque que se ve en moitos xogos en terceira persoa. A árbore de habilidades tamén parece pouco inspiradora, centrándose en melloras na aguia acompañante do protagonista e na xestión do inventario en lugar de introducir novas e emocionantes habilidades.

A pesar destes pequenos inconvenientes, as impresións xerais suxiren que Mirage captura a esencia do que fixo popular a serie Assassin's Creed en primeiro lugar. A súa nova configuración e a súa énfase na mecánica social furtiva proporcionan unha experiencia nostálxica para os fans que buscaban o regreso ás raíces da franquía.

Assassin's Creed Mirage lanzarase o 5 de outubro para PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S e Windows.

