A prohibición chinesa dos iPhones pesa sobre as accións asiáticas

Espérase que as accións asiáticas sigan unha caída liderada pola tecnoloxía en Wall Street a medida que crecen as preocupacións polo impacto da prohibición chinesa dos iPhones de Apple. Os índices de referencia de accións en Xapón e Hong Kong diminuíron, mentres que os de Australia e EE. O Nasdaq 100 caeu ao caer as accións de Apple, eliminando un valor de 190 millóns de dólares. A prohibición chinesa dos iPhones está previsto que se estenda a axencias apoiadas polo goberno, empresas estatais e varias empresas estatais e organizacións controladas polo goberno. Isto supón un desafío non só para Apple, senón tamén para outras grandes empresas tecnolóxicas que dependen moito de China.

Aínda que é improbable que Apple afronte un impacto financeiro significativo das restricións, xa que probablemente os funcionarios gobernamentais xa estaban evitando os produtos da compañía, as consecuencias máis amplas poderían afectar aos postos de traballo no país onde se fabrican a maioría dos iPhones. O crecemento continuo da industria tecnolóxica, impulsado pola intelixencia artificial e a especulación sobre as subas dos tipos de interese da Reserva Federal, levou a valoracións estiradas. Algúns expertos suxiren que a industria está madura para unha corrección.

Os comerciantes tamén están observando de preto os datos económicos de EE. UU., especialmente as sólidas cifras de reclamacións por desemprego que reforzan o caso de que a Fed manteña os tipos de interese elevados. Os funcionarios da Reserva Federal terán que analizar os datos para decidir sobre o futuro dos tipos de interese. Mentres tanto, o euro retrocedeu debido ao débil crecemento da zona euro, e o yuan terrestre alcanzou un mínimo de case 16 anos no medio do crecente pesimismo cara á economía chinesa. Os prezos do petróleo tamén baixaron por segundo día consecutivo tras un repunte de nove sesións.

En resumo, a prohibición chinesa dos iPhones provocou preocupacións na industria tecnolóxica, o que provocou unha caída das accións asiáticas. O impacto en Apple pode ser limitado, pero as repercusións máis amplas para as empresas tecnolóxicas que dependen de China poderían ser significativas. Ademais, outros factores, como as valoracións estiradas e os datos económicos dos Estados Unidos, están a contribuír á volatilidade do mercado.