O Cumio Dixital de Valencia 2023: dando forma ao futuro coa intelixencia artificial

O Valencia Dixital Summit (VDS2023) está a ser un evento innovador que proporcionará información valiosa sobre o panorama actual e futuro da intelixencia artificial (IA). Como tecnoloxía transformadora, a IA xurdiu rapidamente como unha poderosa forza para impulsar a innovación e remodelar varios aspectos da sociedade, incluído o benestar social, económico e institucional.

Organizado por Startup Valencia, o evento tecnolóxico internacional terá lugar os días 26 e 27 de outubro na Cidade das Artes e das Ciencias de Valencia, España. Reunirá expertos do sector, investigadores, innovadores, académicos, investidores e líderes institucionais de todo o mundo. A través dunha serie de charlas e debates, o cumio pretende mostrar como a IA se está a converter nunha parte integral das nosas vidas e ofrecer aos asistentes información sobre o futuro do traballo, a educación, a evolución organizativa e a saúde.

O evento contará con paneis e debates sobre diversos temas relacionados coa IA. Un panel, titulado "Aplicacións de IA innovadoras: solucións pioneiras para o éxito empresarial", contará con expertos que compartirán as súas experiencias ao aproveitar a IA para mellorar a competitividade nos seus respectivos sectores. Outro panel, "AI Venture Capital: Analysis of Trends and Opportunities in the AI ​​Market", explorará as oportunidades de investimento no mercado dinámico da IA.

O Valencia Digital Summit tamén destacará a converxencia da tecnoloxía e a creatividade, o impacto da innovación e as tendencias futuras das viaxes. Afondará no potencial revolucionario da IA ​​no soporte técnico e abordará importantes consideracións éticas asociadas co aproveitamento do poder da IA ​​mentres se defende os valores humanos e o benestar social.

Espérase que o cumio reúna a máis de 10,000 asistentes de máis de 80 países, incluídos 400 investidores internacionais cunha carteira superior aos 8 millóns de euros. Apoiado por organizacións como HP, Telefónica, Banco Sabadell e o Goberno de España, o cumio servirá de plataforma para que as startups conecten con investidores e colaboradores.

O crecemento do Valencia Digital Summit foi notable, cun incremento do 1,500% de asistentes desde o seu inicio en 2018. Este crecemento consolidou o ecosistema valenciano como o terceiro maior de España en volume de investimento, con máis de 1,200 startups e máis de 700 millóns de euros investidos nos últimos anos.

Startup Valencia, organizadora do evento, é unha organización sen ánimo de lucro dedicada a promover e representar o ecosistema tecnolóxico e de innovación valenciano. Reúne a máis de 350 asociados e conta co apoio de destacados socios como Google, HP, Banco Sabadell ou Telefónica, entre outros.

O Valencia Digital Summit 2023 promete ser un evento revolucionario, que reunirá a líderes da industria e visionarios para explorar o gran potencial da intelixencia artificial e o seu impacto na sociedade. Está preparado para dar forma ao futuro da IA ​​e a súa integración en varios sectores durante os próximos anos.

